Новорічні китайські пельмені цзяоцзи: відомий кулінар дав оригінальний рецепт

Як розповів кулінар, в Китаї існує сотні різновидів пельменів. А цзяоцзи легко впізнаються за своєю формою - вони схожі на довгастий місяць. У перекладі їх назва звучить, як трикутні пельмені.

Пельмені в Китаї роблять з тонкого прісного тіста, а начинка може бути м'ясна або овочева. Їх варять, готують на пару, смажать або запікають. Також використовують для супу.

Інгредієнт:

Пшеничне борошно - 260 г (2 склянки)

Гриби (шиїтаке, гливи, печериці) - 200 г

Яйця - 4 шт.

Зелена цибуля - 0,5 пучка

Шпинат - 1 пучок

Кунжутне масло, зіра, соєвий соус

Для соусу: соєвий соус, рисовий оцет, коріандр, часник, імбир, гострий перець, коричневий цукор

Спосіб приготування:

Гриби вимити, очистити від сміття і землі та дрібно нарізати. Зелену цибулю нарізати як для салату. Шпинат помити, відірвати грубі стебла, а листя нарвати пальцями на клаптики.

На сковороді розігріти 2-3 ст. ложки кунжутного масла. Можна замінити соєвим, кукурудзяним або оливковою.

У розігрітій олії обсмажити гриби та перемішувати їх лопаткою. 3-4 хвилин буде достатньо. Покласти гриби так, щоб масло скло назад в сковорідку.

Яйця випустити в піалу і грунтовно збовтати виделкою, як для омлету. Потім вливати яйця, постійно помішуючи на розігріту сковорідку. Як тільки вони згорнуться, лопаткою відокремити від дна сковорідки – має вийти подобу каші.

Додаємо до яєць нарізану цибулю, перемішуємо. Через дві хвилини додаємо шпинат. Доливаємо 2-3 ст.ложки води та тушкуємо 2-3 хвилини, постійно помішувати.

Зелень повинна втратити пружність і повністю з'єднатися з яйцями. Великі грудки потрібно розбивати лопаткою. Суміш повинна вийти зерниста з невеликими грудочками.

Далі до яєць додаємо гриби, 1-2 ст.ложки соєвого соусу і до смаку – мелений коріандр і мелену зіру. Перемішати та тушкувати ще 2-3 хвилини.

Готову начинку потрібно розкласти на тарілку і дати їй повністю охолонути.

Для тіста беремо звичайну м'яку пшеничне борошно вищої якості. Просіваємо і додаємо 160-170 мл теплої води. Починаємо замішувати тісто.

Тісто має бути щільним, не липнути до рук. Борошно можна додавати порціями, щоб вийшло тісто потрібної щільності. Ніяких інших інгредієнтів додавати не потрібно.

Розкачуємо тісто в стрічку товщиною до 1 мм, вирізаємо кружечки діаметром 8-9 см. Зайве збираємо і знову повторно розкачуємо тісто. Вам знадобиться 30-40 таких кружечків.

При ліпленні пельменів вам знадобиться миска з водою - щоб занурювати пальці та змащувати край тесту перед запечатуванням. На кожен кружечок потрібно покласти 1-2, 5 ч.ложки фаршу.

Змастити мокрим пальцем край тіста з одного боку і скласти тісто у вигляді півкола, щоб начинка була закрита. Злегка стиснути пальцями тісто по півколу, щоб тісто не розкривалося.

У такому вигляді цзяоцзи схожі на українські вареники. Пальцями потрібно взяти пельмень посередині складених країв тесту і зробити складку.

Далі пельмені відварюємо або готуємо на пару.

Соус для цзяоцзи

Чистимо 4-5 зубчиків часнику і шматочок імбиру. За допомогою преса перетворюємо все це в кашку. Додаємо гострий перець грубого помелу, 1 ч.ложку коричневого цукру, 2-3 ч. ложки меленого коріандру. Добре все перемішуємо і вливаємо 1 ст.ложку рисового оцту.

Потім додаємо 4-5 ст.ложок соєвого соусу, перемішуємо і даємо цукру розчинитися.