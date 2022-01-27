Новорічні китайські пельмені цзяоцзи: відомий кулінар дав оригінальний рецепт

Зовсім скоро настане Новий рік за китайським календарем. Офіційно Чорний водяний Тигр вступить у свої права вже 1 лютого. За традицією, в Китаї напередодні нового року вся сім'я ліпить пельмені цзяоцзи, а потім їх подають до святкового столу.
Як приготувати пельмені для новорічного столу, розповів знаменитий кулінар Сергій Джуренко.
Як розповів кулінар, в Китаї існує сотні різновидів пельменів. А цзяоцзи легко впізнаються за своєю формою - вони схожі на довгастий місяць. У перекладі їх назва звучить, як трикутні пельмені.
Пельмені в Китаї роблять з тонкого прісного тіста, а начинка може бути м'ясна або овочева. Їх варять, готують на пару, смажать або запікають. Також використовують для супу.
Гриби вимити, очистити від сміття і землі та дрібно нарізати. Зелену цибулю нарізати як для салату. Шпинат помити, відірвати грубі стебла, а листя нарвати пальцями на клаптики.
На сковороді розігріти 2-3 ст. ложки кунжутного масла. Можна замінити соєвим, кукурудзяним або оливковою.
У розігрітій олії обсмажити гриби та перемішувати їх лопаткою. 3-4 хвилин буде достатньо. Покласти гриби так, щоб масло скло назад в сковорідку.
Яйця випустити в піалу і грунтовно збовтати виделкою, як для омлету. Потім вливати яйця, постійно помішуючи на розігріту сковорідку. Як тільки вони згорнуться, лопаткою відокремити від дна сковорідки – має вийти подобу каші.
Додаємо до яєць нарізану цибулю, перемішуємо. Через дві хвилини додаємо шпинат. Доливаємо 2-3 ст.ложки води та тушкуємо 2-3 хвилини, постійно помішувати.
Далі до яєць додаємо гриби, 1-2 ст.ложки соєвого соусу і до смаку – мелений коріандр і мелену зіру. Перемішати та тушкувати ще 2-3 хвилини.
Готову начинку потрібно розкласти на тарілку і дати їй повністю охолонути.
Для тіста беремо звичайну м'яку пшеничне борошно вищої якості. Просіваємо і додаємо 160-170 мл теплої води. Починаємо замішувати тісто.
Тісто має бути щільним, не липнути до рук. Борошно можна додавати порціями, щоб вийшло тісто потрібної щільності. Ніяких інших інгредієнтів додавати не потрібно.
Розкачуємо тісто в стрічку товщиною до 1 мм, вирізаємо кружечки діаметром 8-9 см. Зайве збираємо і знову повторно розкачуємо тісто. Вам знадобиться 30-40 таких кружечків.
Змастити мокрим пальцем край тіста з одного боку і скласти тісто у вигляді півкола, щоб начинка була закрита. Злегка стиснути пальцями тісто по півколу, щоб тісто не розкривалося.
Далі пельмені відварюємо або готуємо на пару.
Чистимо 4-5 зубчиків часнику і шматочок імбиру. За допомогою преса перетворюємо все це в кашку. Додаємо гострий перець грубого помелу, 1 ч.ложку коричневого цукру, 2-3 ч. ложки меленого коріандру. Добре все перемішуємо і вливаємо 1 ст.ложку рисового оцту.
Потім додаємо 4-5 ст.ложок соєвого соусу, перемішуємо і даємо цукру розчинитися.
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