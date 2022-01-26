Шеф-повар дал рецепт маринованных огурцов за 10 минут: быстро и вкусно

Маринованные огурцы уместны и летом и зимой. Приготовить такую закуску можно дома за короткое время.

Ингредиенты

Два крупных свежих огурца

Соевый соус - 2 стол ложки

Кунжутное масло - 50 граммов

Перец чили

Уксус - две столовые ложки

Сахар - столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите от кожуры огурцы, потом разрежьте пополам овощ, а потом каждую половинку на восемь частей вдоль. Возьмите один перчик чили, разрежьте его и удалите семена.

В миску вылейте соевый соус, кунжутное масло, добавьте нарезанный кубиками чили, столовую ложку сахара. Перемешайте и постарайтесь покрыть маринадом все дольки огурцов. Дайте настояться 5-10 минут. Все готово. Приятного аппетита!