ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шеф-повар дал рецепт маринованных огурцов за 10 минут: быстро и вкусно

Новина українською →
Среда 26 января 2022 13:22
Шеф-повар дал рецепт маринованных огурцов за 10 минут: быстро и вкусно Фото: Рецепт быстрых маринованных огурцов (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Маринованные огурцы уместны и летом и зимой. Приготовить такую закуску можно дома за короткое время.

Рецепт быстрых маринованных огурцов представил украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в своем Instagram.

Ингредиенты

  • Два крупных свежих огурца
  • Соевый соус - 2 стол ложки
  • Кунжутное масло - 50 граммов
  • Перец чили
  • Уксус - две столовые ложки
  • Сахар - столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите от кожуры огурцы, потом разрежьте пополам овощ, а потом каждую половинку на восемь частей вдоль. Возьмите один перчик чили, разрежьте его и удалите семена.

В миску вылейте соевый соус, кунжутное масло, добавьте нарезанный кубиками чили, столовую ложку сахара. Перемешайте и постарайтесь покрыть маринадом все дольки огурцов. Дайте настояться 5-10 минут. Все готово. Приятного аппетита!

Читайте также, кулинар дал рецепт лучших булок для бургеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Дженнифер Лопес возвращает в моду стиль нулевых: два образа, которые легко повторить
Дженнифер Лопес возвращает в моду стиль нулевых: два образа, которые легко повторить