ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Необычные рисовые биточки: как приготовить вкусный завтрак по рецепту наших бабушек

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 09:22
Необычные рисовые биточки: как приготовить вкусный завтрак по рецепту наших бабушек Рисовые биточки по рецепты наших бабушек на завтрак (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сытный завтрак – залог успешного и энергичного дня. От утренней трапезы зависит и настроение, и функциональность. А уж зимой завтрак является самым главным приемом пищи.

Отличным вариантом для завтрака станут рисовые биточки, которые готовили еще наши бабушки. Как их приготовить – читайте ниже.

Ингредиенты

  • Рис – 200 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – ½ ч. ложки
  • Сахар – 1 ч. ложка
  • Вода – 200 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Рис промойте несколько раз и поместите в кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар и смесь воды с молоком.

Варите рис до готовности на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть. Кстати, для этого блюда можно использовать рис, который остался у вас от ужина накануне.

В холодный рис добавьте 3 яйца и взбейте погружным блендером до однородной массы.

Руки смочите водой и сформируйте из полученной массы биточки.

Обваляйте их в муке или запанируйте в сухарях. Можно смешать сухари с мукой.

Обжаривайте биточки на разогретой сковороде в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.

Готовые биточки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавать рисовые биточки нужно горячими. В качестве добавки можно использовать сметану, сгущенное молоко, варенье, мед – по вкусу.

Если вы хотите их сделать более острыми, то при варке нужно сократить количество сахара, добавить щепотку молотого перца, а в качестве добавки подать сырный соус или томатный.

Рисовые биточки по древнему рецепту бабушек

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить самостоятельно скумбрию пряного посола.

А также рассказывали о том, что кулинар дал рецепт лучших булок для бургеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
еда рецепт
LITE
Канье Уэст и Джулия Фокс – звезды стритстайла на Неделе моды в Париже: яркие образы пары и других гостей
Канье Уэст и Джулия Фокс – звезды стритстайла на Неделе моды в Париже: яркие образы пары и других гостей