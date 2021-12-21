Новогодний торт от берегини украинской кухни Дарьи Цвек: дешево и необычайно вкусно

Предлагаем вам приготовить праздничный новогодний торт по рецепту легенды украинской кулинарии Дарьи Цвек, книги которой стали настольными для многих поваров. Ингредиенты для торта недороги, а процесс готовки прост.

Рецепт десерта можно найти в книге "На добрый вечер", изданной в 1993 году.

Ингредиенты для новогоднего торта:

Для теста:

600 г муки

400 г маргарина

100 г сахарной пудры

4 желтка

100 г орехов

0,5 ч. л. соды с лимонной кислотой

Для крема:

400 г сливочного масла

200 г сахара

50 г какао (плитка шоколада)

2 желтка

2 ст. л. муки

50 г орехов

Ванилин, коньяк

Для начинки: 0,5 л абрикосового джема

Для украшения:

100 г сливочного масла

50 г сахара-пудры

0,5 цитрины

Пошаговое приготовление десерта

К просеянной муке с содой и лимонной кислотой добавить маргарин, натертый на грубой терке, сахар, желтки и 2-3 ст. ложки сметаны.

Все продукты посечь ножом до образования однородной массы, тогда очень коротко домесить рукой. Поставить в холодильник на 2 часа, можно и на ночь.

Далее поделить тесто на 3 или 4 части. Каждую раздавить рукой, поколоть вилкой и выпекать в нагретой духовке до золотистого цвета.

Первые два коржа еще горячие перемазать джемом. На второй корж наложить 2/3 крема и прикрыть третьим коржом.

Остальным кремом смазать верх торта и бока, которые обсыпать посеченными орехами, верх торта тоже можно украсить орехами.

Для приготовления крема поджарить муку со столовой ложкой масла до светлого цвета, тогда снять с огня, влить 0,5 стакана холодного молока, растереть, чтобы не было комков, добавить желтки, растертые с сахаром-ванилином в пышную массу, добавить в крем растопленный шоколад или какао, которое надо хорошо растереть с желтками, поставить еще раз на очень легкий огонь, чтобы желтки запарились, а не закипели, и охладить. После того масло комнатной температуры взбивать венчиком и постепенно добавлять крем, по вкусу можно влить коньяк (1 ст. л.)

На торте можно нарисовать с помощью шприца новогодние часы, которые будут показывать без 5 секунд полночь. Для этого масло комнатной температуры надо растереть с сахаром-пудрой на рыхлую массу, по вкусу добавить сока из цитрины, несколько капель ромовой эссенции.

Скриншот кулинарной книги

Дарья Цвек - самая известная автор кулинарных книг в Украине

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Сладкое печенье", "К праздничному столу", "В будни и праздники", "Для гостей и семьи", "Нашим самым маленьким", "На добрый вечер", "Детям и родителям".

Кулинара называют хранительницей украинской кухни, автором бестселлеров (всего было продано более 5 млн экземпляров ее книг).

В частности, книгу "Сладкое печенье" переиздавали девять раз. В очередной раз она была выпущена в 2013 году "Видавництвом Старого Лева". Книга попала в список "Лидеры лета" по версии Всеукраинского рейтинга "Книга года-2013".

А сборник рецептов и советов "Малышам и родителям" был признан "Книгой года-2002".