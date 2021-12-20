ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим салат "Шуба" без майонеза: просто и вкусно!

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 10:02
Готовим салат "Шуба" без майонеза: просто и вкусно! Фото: Рецепт салата сельдь под шубой (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый год уже не за горами. Впереди праздничный стол, который не обойдется без известного салата сельдь под шубой. Вы можете его приготовить без майонеза и сделать блюдо полезным. Для соуса вам понадобится авокадо и крем-сыр.

Рецептом салата поделился повар Анатолий Добровольский в своем Instagram.

Вам понадобятся такие ингредиенты

  • Картофель отварной 4 крупных
  • Авокадо 2 крупных
  • Сливочный сыр 300 г
  • Соль по вкусу
  • Морковь отварная 2 средних
  • Филе сельди 300 г
  • Лук красный 1 шт
  • Яйцо куриное 4 шт
  • Свекла 2 крупных
  • На украшение зеленый лук и красная икра

Пошаговый рецепт приготовления

Натрите отварной картофель на терку и выложите в форму. Взбейте два авокадо, сливочный сыр и щепотку соли в блендере. Этим соусом промажьте ваш картофельный слой. Потом выложите слой отварной моркови, снова смажьте соусом, потом выложите мелко порезанную сельдь. Потом добавьте мелко порезанный красный лук, а потом тертые яйца и в конце свеклу, которую тоже сверху смажьте соусом. Разровняйте и украсьте зеленым луком или красной икрой.

Как мы ранее писали, готовим домашний майонез без яиц за 5 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день
Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день