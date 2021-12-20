Готовим салат "Шуба" без майонеза: просто и вкусно!
Новый год уже не за горами. Впереди праздничный стол, который не обойдется без известного салата сельдь под шубой. Вы можете его приготовить без майонеза и сделать блюдо полезным. Для соуса вам понадобится авокадо и крем-сыр.
Рецептом салата поделился повар Анатолий Добровольский в своем Instagram.
Вам понадобятся такие ингредиенты
- Картофель отварной 4 крупных
- Авокадо 2 крупных
- Сливочный сыр 300 г
- Соль по вкусу
- Морковь отварная 2 средних
- Филе сельди 300 г
- Лук красный 1 шт
- Яйцо куриное 4 шт
- Свекла 2 крупных
- На украшение зеленый лук и красная икра
Пошаговый рецепт приготовления
Натрите отварной картофель на терку и выложите в форму. Взбейте два авокадо, сливочный сыр и щепотку соли в блендере. Этим соусом промажьте ваш картофельный слой. Потом выложите слой отварной моркови, снова смажьте соусом, потом выложите мелко порезанную сельдь. Потом добавьте мелко порезанный красный лук, а потом тертые яйца и в конце свеклу, которую тоже сверху смажьте соусом. Разровняйте и украсьте зеленым луком или красной икрой.
Как мы ранее писали, готовим домашний майонез без яиц за 5 минут.