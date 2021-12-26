Новорічне шоколадне печиво "Шишки": легкий покроковий рецепт
Шоколадне печиво у вигляді ялинкових шишок допоможе вам створити атмосферу свята. Рецепт приготування дуже простий і доступний. А саме печиво - смачне і легке.
Як приготувати святкове новорічне печиво "Шишки" – читайте в матеріалі нижче.
Печиво "Шишки" готується швидко і легко. Для нього знадобляться інгредієнти, які є практично на кожній кухні. Це печиво можна готувати разом з дітьми.
Інгредієнт:
- Вершкове масло-100 г
- Цукрова пудра - 90 г
- Рослинна олія - 50 мл
- Яйце – 1 шт.
- Борошно - 300 г
- Какао – 25 г
- Розпушувач - ½ ч. ложки
- Сіль - щіпка
Спосіб приготування
М'яке вершкове масло кладемо в миску, додаємо туди цукрову пудру і сіль. Вимішуємо до однорідної маси.
Додаємо яйце, потім рослинну олію і знову все добре перемішуємо. Потім додаємо какао-порошок.
У масу додаємо частину борошна і розпушувач. Перемішуємо. Потім додаємо другу частину борошна.
Тепер вимішувати тісто доведеться руками. Важливо! Борошна може піти трохи більше або трохи менше – регулюйте кількість в залежності від консистенції тесту.
Тісто має бути м'яким і легко відходити від рук. Кладемо тісто в пакет і відправляємо в холодильник на 20 хвилин.
Фото: печиво шоколадне "Шишки"
Дістаємо тісто і формуємо овальні заготовки, злегка витягуємо край – за формою шишок.
У заготовках робимо глибокі насічки по діагоналі спочатку в одному напрямку, потім в іншому – витримуємо однакову відстань.
Рівняємо шишки з тіста руками, щоб надати їм необхідну форму і перекладаємо на деко, який застелений папером для випічки.
Відправляємо печиво в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Готове печиво посипаємо цукровою пудрою.
Посипати печиво можна у вертикальному положенні - це додасть більш реалістичного вигляду "снігу" на шишках.
Можна скріпити шишки попарно за допомогою шоколаду, джему або кремової помадки.
Як приготувати печиво "Шишки"
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