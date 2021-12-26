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Новорічне шоколадне печиво "Шишки": легкий покроковий рецепт

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Неділя 26 грудня 2021 16:04
Новорічне шоколадне печиво "Шишки": легкий покроковий рецепт Фото: Як легко і просто приготувати новорічне печиво Шишки (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Шоколадне печиво у вигляді ялинкових шишок допоможе вам створити атмосферу свята. Рецепт приготування дуже простий і доступний. А саме печиво - смачне і легке.

Як приготувати святкове новорічне печиво "Шишки" – читайте в матеріалі нижче.

Печиво "Шишки" готується швидко і легко. Для нього знадобляться інгредієнти, які є практично на кожній кухні. Це печиво можна готувати разом з дітьми.

Інгредієнт:

  • Вершкове масло-100 г
  • Цукрова пудра - 90 г
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно - 300 г
  • Какао – 25 г
  • Розпушувач - ½ ч. ложки
  • Сіль - щіпка

Спосіб приготування

М'яке вершкове масло кладемо в миску, додаємо туди цукрову пудру і сіль. Вимішуємо до однорідної маси.

Додаємо яйце, потім рослинну олію і знову все добре перемішуємо. Потім додаємо какао-порошок.

У масу додаємо частину борошна і розпушувач. Перемішуємо. Потім додаємо другу частину борошна.

Тепер вимішувати тісто доведеться руками. Важливо! Борошна може піти трохи більше або трохи менше – регулюйте кількість в залежності від консистенції тесту.

Тісто має бути м'яким і легко відходити від рук. Кладемо тісто в пакет і відправляємо в холодильник на 20 хвилин.

Новорічне шоколадне печиво &quot;Шишки&quot;: легкий покроковий рецепт

Фото: печиво шоколадне "Шишки"

Дістаємо тісто і формуємо овальні заготовки, злегка витягуємо край – за формою шишок.

У заготовках робимо глибокі насічки по діагоналі спочатку в одному напрямку, потім в іншому – витримуємо однакову відстань.

Рівняємо шишки з тіста руками, щоб надати їм необхідну форму і перекладаємо на деко, який застелений папером для випічки.

Відправляємо печиво в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Готове печиво посипаємо цукровою пудрою.

Посипати печиво можна у вертикальному положенні - це додасть більш реалістичного вигляду "снігу" на шишках.

Можна скріпити шишки попарно за допомогою шоколаду, джему або кремової помадки.

Як приготувати печиво "Шишки"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати новорічний торт від Дар'ї Цвек.

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