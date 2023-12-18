У новій версії AirPods з'являться важливі покращення (список)

Apple в даний час веде розробку абсолютно нового покоління флагманських навушників AirPods Pro, які відрізнятимуться не тільки свіжим дизайном, але й запропонують низку нових корисних функцій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вебсайт MacRumors , який публікує новини та чутки, пов'язані компанією Apple.

Оновлений дизайн

За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, нове покоління навушників отримає оновлений дизайн. Точні зміни залишаються таємницею, проте очікується, що компанія з Купертіно перегляне як чохол, так і дизайн навушників.

Поліпшений звук

Apple постійно покращує якість звуку у кожному новому випуску навушників AirPods. У третьому поколінні очікується передова система активного шумоподавлення, що дасть ще більший рівень звукового відтворення.

Новий чіп

У AirPods Pro 2 вбудований чіп H2, а AirPods Pro 3, за очікуваннями, отримають ще потужніший "мотор", який, ймовірно, буде названий H3, якщо Apple продовжить дотримуватися своєї традиції в іменуванні. За непідтвердженою інформацією, цей чіп також може додати додаткові функції моніторингу здоров'я.

Аналіз слуху

Згідно з інформацією від Гурмана, Apple прагне перетворити свої навушники на повноцінну альтернативу слуховим апаратам. В даний час компанія проводить тестування датчиків, здатних відтворювати тональні сигнали та звуки для перевірки слуха користувачів.

Очікується, що майбутній гаджет зможе самостійно виявляти проблеми та за необхідності радити звернутися до лікаря за консультацією.

Датчик температури тіла

Вимірювання температури у вухах вважаються більш точними в порівнянні з годинником, що носиться на зап'ястя. Тому Apple веде випробування датчика для вимірювання температури AirPods. Якщо ця функція буде реалізована, то, можливо, вона з'явиться саме в третьому поколінні AirPods Pro.

Раніше компанія отримала патент на навушники з біометричними сенсорами для відстеження серцевого ритму, рівня потовиділення та інших показників здоров'я.

Офіційну інформацію про всі ці можливості ми дізнаємось лише у вересні 2025 року. Аналітики вважають, що ранній випуск AirPods Pro 3 є малоймовірним.