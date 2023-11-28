Найкращі методи догляду за AirPods: як правильно чистити, щоб навушники прослужили довго
Як правильно доглядати за своїми навушниками AirPods (фото: Pexels)
Apple AirPods - високотехнологічні бездротові навушники, які потребують догляду. Їх потрібно регулярно чистити, ретельно видаляючи забруднення зі всіх важкодоступних місць.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт 9to5Mac, присвячений новинам і чуткам про Apple та її продукти.
Як почистити брудні AirPods
- Не мийте AirPods під водою
- Не використовуйте гострі або абразивні інструменти, матеріали чи засоби для чищення
- Не допускайте потрапляння води або сторонніх предметів на контакти
Найкращі матеріали та інструменти для чищення AirPods
- Протріть AirPods чистою тканиною з мікрофібри
- За потреби злегка змочіть тканину прісною водою
- Apple каже, що можна використовувати одну і ту ж дезінфікуючу серветку Clorox або 70-відсотковий ізопропіловий/етиловий спирт для AirPods/AirPods Pro
- Обов'язково дайте їм повністю висохнути, перш ніж вставляти їх у чохол для зарядки або у вуха
- Використовуйте зубочистку, щоб акуратно видалити розриви та важкодоступні місця - стежте за тим, щоб не зачіпати мікрофони чи інші важливі компоненти та не проходити крізь них
Як очистити вушні вкладки AirPods
- Використовуйте чисту суху тканину з мікрофібри або ватний тампон для очищення зовні
- Щоб ретельно їх очистити, сильно потягніть за вушні силіконові вкладиші, щоб зняти
- Вимийте їх прісною водою (Apple радить не використовувати мило та інші засоби для чищення)
- Витріть їх чистою тканиною
- Вставте їх на місце, доки не почуєте клацання (переконайтеся, що овальна форма вирівняна)
Вушна вкладка AiprPods (фото: 9to5Mac)
Як очистити чохол для заряджання AirPods Pro
- Використовуйте суху чисту тканину, щоб протерти чохол для заряджання
- За необхідності злегка змочіть тканину ізопропіловим спиртом або використовуйте серветку Clorox
- Не допускайте потрапляння рідини та інших предметів у зарядний порт/контакти
Нагадаємо, що Apple повністю оновлює AirPods і випускає навушники 4‑го покоління.
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