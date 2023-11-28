Найкращі методи догляду за AirPods: як правильно чистити, щоб навушники прослужили довго

Як правильно доглядати за своїми навушниками AirPods (фото: Pexels)

Apple AirPods - високотехнологічні бездротові навушники, які потребують догляду. Їх потрібно регулярно чистити, ретельно видаляючи забруднення зі всіх важкодоступних місць.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт 9to5Mac, присвячений новинам і чуткам про Apple та її продукти.

Як почистити брудні AirPods Не мийте AirPods під водою

Не використовуйте гострі або абразивні інструменти, матеріали чи засоби для чищення

Не допускайте потрапляння води або сторонніх предметів на контакти Найкращі матеріали та інструменти для чищення AirPods Протріть AirPods чистою тканиною з мікрофібри

За потреби злегка змочіть тканину прісною водою

Apple каже, що можна використовувати одну і ту ж дезінфікуючу серветку Clorox або 70-відсотковий ізопропіловий/етиловий спирт для AirPods/AirPods Pro

Обов'язково дайте їм повністю висохнути, перш ніж вставляти їх у чохол для зарядки або у вуха

Використовуйте зубочистку, щоб акуратно видалити розриви та важкодоступні місця - стежте за тим, щоб не зачіпати мікрофони чи інші важливі компоненти та не проходити крізь них Як очистити вушні вкладки AirPods Використовуйте чисту суху тканину з мікрофібри або ватний тампон для очищення зовні

Щоб ретельно їх очистити, сильно потягніть за вушні силіконові вкладиші, щоб зняти

Вимийте їх прісною водою (Apple радить не використовувати мило та інші засоби для чищення)

Витріть їх чистою тканиною

Вставте їх на місце, доки не почуєте клацання (переконайтеся, що овальна форма вирівняна) Вушна вкладка AiprPods (фото: 9to5Mac) Як очистити чохол для заряджання AirPods Pro Використовуйте суху чисту тканину, щоб протерти чохол для заряджання

За необхідності злегка змочіть тканину ізопропіловим спиртом або використовуйте серветку Clorox

Не допускайте потрапляння рідини та інших предметів у зарядний порт/контакти