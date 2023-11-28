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Найкращі методи догляду за AirPods: як правильно чистити, щоб навушники прослужили довго

Вівторок 28 листопада 2023 20:34
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Найкращі методи догляду за AirPods: як правильно чистити, щоб навушники прослужили довго Як правильно доглядати за своїми навушниками AirPods (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Apple AirPods - високотехнологічні бездротові навушники, які потребують догляду. Їх потрібно регулярно чистити, ретельно видаляючи забруднення зі всіх важкодоступних місць.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт 9to5Mac, присвячений новинам і чуткам про Apple та її продукти.

Як почистити брудні AirPods

  • Не мийте AirPods під водою
  • Не використовуйте гострі або абразивні інструменти, матеріали чи засоби для чищення
  • Не допускайте потрапляння води або сторонніх предметів на контакти

Найкращі матеріали та інструменти для чищення AirPods

  • Протріть AirPods чистою тканиною з мікрофібри
  • За потреби злегка змочіть тканину прісною водою
  • Apple каже, що можна використовувати одну і ту ж дезінфікуючу серветку Clorox або 70-відсотковий ізопропіловий/етиловий спирт для AirPods/AirPods Pro
  • Обов'язково дайте їм повністю висохнути, перш ніж вставляти їх у чохол для зарядки або у вуха
  • Використовуйте зубочистку, щоб акуратно видалити розриви та важкодоступні місця - стежте за тим, щоб не зачіпати мікрофони чи інші важливі компоненти та не проходити крізь них

Як очистити вушні вкладки AirPods

  • Використовуйте чисту суху тканину з мікрофібри або ватний тампон для очищення зовні
  • Щоб ретельно їх очистити, сильно потягніть за вушні силіконові вкладиші, щоб зняти
  • Вимийте їх прісною водою (Apple радить не використовувати мило та інші засоби для чищення)
  • Витріть їх чистою тканиною
  • Вставте їх на місце, доки не почуєте клацання (переконайтеся, що овальна форма вирівняна)

Найкращі методи догляду за AirPods: як правильно чистити, щоб навушники прослужили довгоВушна вкладка AiprPods (фото: 9to5Mac)

Як очистити чохол для заряджання AirPods Pro

  • Використовуйте суху чисту тканину, щоб протерти чохол для заряджання
  • За необхідності злегка змочіть тканину ізопропіловим спиртом або використовуйте серветку Clorox
  • Не допускайте потрапляння рідини та інших предметів у зарядний порт/контакти

Нагадаємо, що Apple повністю оновлює AirPods і випускає навушники 4‑го покоління.

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