Стало відомо, коли вийдуть AirPods Max 2: чого очікувати

AirPods Max - найстаріша модель бездротових навушників від Apple, яка все ще доступна для покупки. Пройшло три роки з їхнього випуску, і, можливо, скоро очікується оновлення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт MacRumors , який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компанією Apple.

З високою ймовірністю нова версія навушників AirPods Max буде оснащена роз'ємом USB-C для заряджання, враховуючи поступовий перехід Apple на цей стандарт та відмову від порту Lightning у нових пристроях. Очікується, що потужність зарядки в нових AirPods Max 2 значно не відрізнятиметься від оригінальної моделі.

Порт зарядки USB-C (фото: MacRumors) ​​​​​​​

Крім того, нові AirPods Max 2 будуть підтримувати Bluetooth 5.3, технологію, що вже реалізована в iPhone 15, Apple Watch 9 і AirPods Pro 2. Цей стандарт Bluetooth 5.3 забезпечує більш ефективне використання заряду, передачу даних практично без втрат якості та більш надійне з'єднання.

Очікується, що нові навушники будуть швидше з'єднуватимуться з iPhone і рідше стикаться з проблемами при поєднанні та перемиканні між різними пристроями.

Нарешті, AirPods Max 2 отримають нові колірні варіанти, хоча точні відтінки поки що залишаються невизначеними.

Очікувані кольори AirPods Max 2 (фото: MacRumors)

В даний час AirPods Max продаються в Space Gray, Silver, Green, Sky Blue та Pink.

Малоймовірні нововведення

Минулого року AirPods Pro 2 були оновлені з новим чіпом H2 та покращеними динаміками, що суттєво покращило якість звуку в порівнянні з першим поколінням AirPods Pro. Ймовірно, Apple також удосконалить звук в AirPods Max 2, впровадивши в них такий самий чи покращений чіп.

Чіп Н2 (фото: MacRumors)

Завдяки H2 можливе використання різних функцій, таких як персоналізоване налаштування гучності, покращена система шумоподавлення, інтелектуальний режим прозорості та підтримка просторового аудіо для гарнітури Apple Vision Pro.

Також варто відзначити, що чіп U2, представлений в iPhone 15, Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 для покращення пошуку пристроїв у додатку "Локатор", можливо, також буде впроваджено в AirPods Max 2.