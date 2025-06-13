Новий трейлер "Супермена" розриває мережу: що відомо про прем'єру (відео)
Вже 11 липня вийде новий фільм "Супермен" режисера Джеймса Ґанна. На честь старту продажу квитків DC презентували ще один трейлер, який глибше занурює в атмосферу стрічки.
Яким буде новий "Супермен" та як реагують в мережі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в офіційному YouTube-каналі студії.
Про що новий трейлер "Супермена"
У фільмі головний герой Кларк Кент протистоїть зовнішнім загрозам, зокрема заклятому ворогу Лексу Лютеру. Поки він рятує людей, проти нього формують змову.
Коли він намагається бути героєм людства, то зіштовхується з хвилею недовіри, страху та звинувачень. Його починають вважати незаконним інопланетним мігрантом та навіть провокатором міжнародного конфлікту.
Перед Людиною зі сталі постає складний моральний вибір: рятувати людство чи грати за правилами.
Новий тизер демонструє, що фільм буде сповнений бойових сцен як в небі, так і на землі. На глядачів чекає загрозлива атмосфера, трохи гумору та глибока історія усім відомого героя.
Що відомо про фільм
Слоганом стрічки стала фраза "Look Up" ("Поглянь вгору" - ред). Вона символізує надію, довіру та силу духу героя.
Режисер фільму також неодноразово заявляв, що прагне показати більш людяного Супермена з внутрішніми сумнівами й моральними викликами.
Цьогорічний "Супермен" стане перезапуском франшизи в межах оновленого кіновсесвіту DC.
Актори нового "Супермена"
- Кларк Кент (Супермен) - Девід Коренсвет
- Лоїс Лейн - Рейчел Броснаген
- Лекс Лютор - Ніколас Голт
- Зелений ліхтар - Нейтан Філліон
- Дівчина-яструб - Ізабела Монер
- Джиммі Олсен - Скайлер Джізондо
- Джонатан Кент - Прюїтт Тейлор Вінс
- Кара Зор-Ел (Супердівчина) - Міллі Алкок
Кадр з нового фільму "Супермен" (скриншот)
Як реагують в мережі
Фільм уже став одним з найобговорюваніших серед користувачів. За добу новий трейлер зібрав понад 3 мільйони переглядів.
- "Герой, який поводиться як хороша людина - це така рідкість в наші дні. Мені цього не вистачало. Це мій Супермен".
- "Це теплове бачення під час обертання було епічним!"
- "Я люблю цю версію Супермена".
- "Теплове бачення таке точне, як у коміксах! Просто дивовижно!"
- "Я думаю, що Девід Коренсвет знав, що у нього великі перспективи й вклав у цю роль своє серце і душу".
- "Ось як потрібно починати франшизу про супергероїв, з найвеличнішим героєм усіх часів".
За даними інсайдерів, тестові перегляди фільму зібрали загалом позитивні відгуки.
Водночас деякі відзначають, що сюжет може здатися занадто насиченим, а саме відображення героя нетиповим.
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