Новый трейлер "Супермена" разрывает сеть: что известно о премьере (видео)
Уже 11 июля выйдет новый фильм "Супермен" режиссера Джеймса Ганна. В честь старта продаж билетов DC презентовали еще один трейлер, который глубже погружает в атмосферу ленты.
Каким будет новый "Супермен" и как реагируют в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в официальном YouTube-канале студии.
О чем новый трейлер "Супермена"
В фильме главный герой Кларк Кент противостоит внешним угрозам, в частности заклятому врагу Лексу Лютеру. Пока он спасает людей, против него формируют заговор.
Когда он пытается быть героем человечества, то сталкивается с волной недоверия, страха и обвинений. Его начинают считать незаконным инопланетным мигрантом и даже провокатором международного конфликта.
Перед Человеком из стали встает сложный моральный выбор: спасать человечество или играть по правилам.
Новый тизер демонстрирует, что фильм будет полон боевых сцен как в небе, так и на земле. Зрителей ждет угрожающая атмосфера, немного юмора и глубокая история всем известного героя.
Что известно о фильме
Слоганом ленты стала фраза "Look Up" ("Посмотри вверх" - ред). Она символизирует надежду, доверие и силу духа героя.
Режиссер фильма также неоднократно заявлял, что стремится показать более человечного Супермена с внутренними сомнениями и моральными вызовами.
Нынешний "Супермен" станет перезапуском франшизы в рамках обновленной киновселенной DC.
Актеры нового "Супермена"
- Кларк Кент (Супермен) - Дэвид Коренсвет
- Лоис Лейн - Рэйчел Броснаген
- Лекс Лютор - Николас Голт
- Зеленый фонарь - Нэйтан Филлион
- Девушка-ястреб - Изабела Монер
- Джимми Олсен - Скайлер Джизондо
- Джонатан Кент - Прюитт Тейлор Винс
- Кара Зор-Эл (Супердевушка) - Милли Алкок
Кадр из нового фильма "Супермен" (скриншот)
Как реагируют в сети
Фильм уже стал одним из самых обсуждаемых среди пользователей. За сутки новый трейлер собрал более 3 миллионов просмотров.
- "Герой, который ведет себя как хороший человек - это такая редкость в наши дни. Мне этого не хватало. Это мой Супермен".
- "Это тепловое видение во время вращения было эпическим!"
- "Я люблю эту версию Супермена".
- "Тепловое видение такое точное, как в комиксах! Просто удивительно!"
- "Я думаю, что Дэвид Коренсвет знал, что у него большие перспективы и вложил в эту роль свое сердце и душу".
- "Вот как нужно начинать франшизу о супергероях, с величайшим героем всех времен".
По данным инсайдеров, тестовые просмотры фильма собрали в целом положительные отзывы.
В то же время некоторые отмечают, что сюжет может показаться слишком насыщенным, а само отображение героя нетипичным.
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