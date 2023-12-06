Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Ялиця

Ялиця в горщику - хвойне дерево з компактною кроною.

Хвоя в цієї рослини коротка, темно-зелена зверху й сріблясто-біла знизу.

Любить світло, хоча непогано росте й у напівтіні.

А хвоя - ще й пахне (фото: krona.co.ua)

Кипарисовик

Кипарисовик - вічнозелений хвойний чагарник (має багато різновидів).

Хвоя в цієї рослини зелена, дрібна, витягнуто-ромбічної форми, м'яка на дотик, розташована хрестоподібно.

Його можна вирощувати в горщиках і потім висаджувати на садових ділянках.

Колір цієї рослини буквально освіжає (фото: krona.co.ua)

Ялівець

Ялівець (віргінський) - хвойний чагарник із густою розлогою кроною.

Ця рослина має сіро-зелену хвою з блакитним відтінком. Може виростати до 1,5 висотою.

Полюбляє світло, хоча може рости і в умовах невеликого затінення.

Ялівець має чудовий запах (фото: krona.co.ua)

Бересклет японський

Бересклет японський - декоративна вічнозелена рослина.

Цей листяний чагарник має темно-зелене листя й компактну колоновидну крону.

Доросла рослина може сягати 2-3 метрів і рости поза межами оселі.

Ідеальна декоративна рослина для дому й саду (фото: krona.co.ua)

Самшит

Самшит - вічнозелений високий густий кущ (чагарник).

Листя у нього темно-зелене (знизу - світліше), блискуче.

Може рости в тінистих і напівтінистих місцях. Використовується для озеленення територій.

Ця зелень милує око в будь-який сезон (фото: krona.co.ua)

Лавр

Лавр - вічнозелене дерево або чагарник.

Листки у цієї рослини прості, міцні, на краях - дещо хвилясті.

У кімнатних умовах може досягти двох метрів у висоту.

Лавр може бути також і приправою (фото: floralife.com.ua)

Розмарин

Розмарин - трав'яниста рослина з декоративними та кулінарними властивостями.

Для формування красивої крони гілочки розмарину періодично прищипують.

Після свят їх можна висушити й використовувати як прянощі. Крім того, розмарин є прекрасним тонізуючим засобом й антидепресантом.

Ідеальне поєднання (фото: floralife.com.ua)