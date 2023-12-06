Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Новорічні й різдвяні свята - не за горами. Якщо на тлі війни чи з будь-яких інших причин ви не можете (або ж не хочете) купувати цього року традиційну ялинку, символом зимової феєрії може стати інша рослина, що чудово почуватиметься в горщику впродовж тривалого часу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме рослини можуть замінити українцям традиційне новорічне дерево.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AgroMarket, Кrona, Флора-Лайф, Wikipedia.
Ялиця в горщику - хвойне дерево з компактною кроною.
Хвоя в цієї рослини коротка, темно-зелена зверху й сріблясто-біла знизу.
Любить світло, хоча непогано росте й у напівтіні.
А хвоя - ще й пахне (фото: krona.co.ua)
Кипарисовик - вічнозелений хвойний чагарник (має багато різновидів).
Хвоя в цієї рослини зелена, дрібна, витягнуто-ромбічної форми, м'яка на дотик, розташована хрестоподібно.
Його можна вирощувати в горщиках і потім висаджувати на садових ділянках.
Колір цієї рослини буквально освіжає (фото: krona.co.ua)
Ялівець (віргінський) - хвойний чагарник із густою розлогою кроною.
Ця рослина має сіро-зелену хвою з блакитним відтінком. Може виростати до 1,5 висотою.
Полюбляє світло, хоча може рости і в умовах невеликого затінення.
Ялівець має чудовий запах (фото: krona.co.ua)
Бересклет японський - декоративна вічнозелена рослина.
Цей листяний чагарник має темно-зелене листя й компактну колоновидну крону.
Доросла рослина може сягати 2-3 метрів і рости поза межами оселі.
Ідеальна декоративна рослина для дому й саду (фото: krona.co.ua)
Самшит - вічнозелений високий густий кущ (чагарник).
Листя у нього темно-зелене (знизу - світліше), блискуче.
Може рости в тінистих і напівтінистих місцях. Використовується для озеленення територій.
Ця зелень милує око в будь-який сезон (фото: krona.co.ua)
Лавр - вічнозелене дерево або чагарник.
Листки у цієї рослини прості, міцні, на краях - дещо хвилясті.
У кімнатних умовах може досягти двох метрів у висоту.
Лавр може бути також і приправою (фото: floralife.com.ua)
Розмарин - трав'яниста рослина з декоративними та кулінарними властивостями.
Для формування красивої крони гілочки розмарину періодично прищипують.
Після свят їх можна висушити й використовувати як прянощі. Крім того, розмарин є прекрасним тонізуючим засобом й антидепресантом.
Ідеальне поєднання (фото: floralife.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли найкраще ставити ялинку - яка дата є "щасливою".
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