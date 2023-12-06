Новый год на носу, а елкой и не пахнет? Какие растения могут заменить рождественское дерево

Новогодние и рождественские праздники - не за горами. Если на фоне войны или по каким-либо другим причинам вы не можете (или не хотите) покупать в этом году традиционную елку, символом зимней феерии может стать другое растение, которое будет прекрасно чувствовать себя в горшке в течение длительного времени.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие именно растения могут заменить украинцам традиционное новогоднее дерево.
При подготовке материала были использованы следующие источники: AgroMarket, Кrona, Флора-Лайф, Wikipedia.
Пихта в горшке - хвойное дерево с компактной кроной.
Хвоя у этого растения короткая, темно-зеленая сверху и серебристо-белая снизу.
Любит свет, хотя неплохо растет и в полутени.
А хвоя - еще и пахнет (фото: krona.co.ua)
Кипарисовик - вечнозеленый хвойный кустарник (имеет много разновидностей).
Хвоя у этого растения зеленая, мелкая, вытянуто-ромбической формы, мягкая на ощупь, расположена крестообразно.
Его можно выращивать в горшках и затем высаживать на садовые участки.
Цвет этого растения буквально освежает (фото: krona.co.ua)
Можжевельник (виргинский) - хвойный кустарник с густой раскидистой кроной.
Это растение имеет серо-зеленую хвою с голубым оттенком. Может вырастать до 1,5 высоты.
Любит свет, хотя может расти и в условиях небольшого затенения.
Можжевельник имеет прекрасный запах (фото: krona.co.ua)
Бересклет японский - декоративное вечнозеленое растение.
Этот лиственный кустарник имеет темно-зеленые листья и компактную колоновидную крону.
Взрослое растение может достигать 2-3 метров и расти вне дома.
Идеальное декоративное растение для дома и сада (фото: krona.co.ua)
Самшит - вечнозеленый высокий густой куст (кустарник).
Листья у него темно-зеленые (снизу - светлее), блестящие.
Может расти в тенистых и полутенистых местах. Используется для озеленения территорий.
Эта зелень любует глаз в любой сезон (фото: krona.co.ua)
Лавр - вечнозеленое дерево или кустарник.
Листья у этого растения простые, прочные, на краях - несколько волнистые.
В комнатных условиях может достигнуть двух метров в высоту.
Лавр может быть также приправой (фото: floralife.com.ua)
Розмарин - травянистое растение с декоративными и кулинарными свойствами.
Для формирования красивой кроны веточки розмарина периодически прищипывают.
После праздников их можно высушить и использовать в качестве пряности. Кроме того, розмарин является прекрасным тонизирующим средством и антидепрессантом.
Идеальное сочетание (фото: floralife.com.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда лучше всего ставить елку - какая дата "счастливая".
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