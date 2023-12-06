Новый год на носу, а елкой и не пахнет? Какие растения могут заменить рождественское дерево

Пихта

Пихта в горшке - хвойное дерево с компактной кроной.

Хвоя у этого растения короткая, темно-зеленая сверху и серебристо-белая снизу.

Любит свет, хотя неплохо растет и в полутени.

А хвоя - еще и пахнет (фото: krona.co.ua)

Кипарисовик

Кипарисовик - вечнозеленый хвойный кустарник (имеет много разновидностей).

Хвоя у этого растения зеленая, мелкая, вытянуто-ромбической формы, мягкая на ощупь, расположена крестообразно.

Его можно выращивать в горшках и затем высаживать на садовые участки.

Цвет этого растения буквально освежает (фото: krona.co.ua)

Можжевельник

Можжевельник (виргинский) - хвойный кустарник с густой раскидистой кроной.

Это растение имеет серо-зеленую хвою с голубым оттенком. Может вырастать до 1,5 высоты.

Любит свет, хотя может расти и в условиях небольшого затенения.

Можжевельник имеет прекрасный запах (фото: krona.co.ua)

Бересклет японский

Бересклет японский - декоративное вечнозеленое растение.

Этот лиственный кустарник имеет темно-зеленые листья и компактную колоновидную крону.

Взрослое растение может достигать 2-3 метров и расти вне дома.

Идеальное декоративное растение для дома и сада (фото: krona.co.ua)

Самшит

Самшит - вечнозеленый высокий густой куст (кустарник).

Листья у него темно-зеленые (снизу - светлее), блестящие.

Может расти в тенистых и полутенистых местах. Используется для озеленения территорий.

Эта зелень любует глаз в любой сезон (фото: krona.co.ua)

Лавр

Лавр - вечнозеленое дерево или кустарник.

Листья у этого растения простые, прочные, на краях - несколько волнистые.

В комнатных условиях может достигнуть двух метров в высоту.

Лавр может быть также приправой (фото: floralife.com.ua)

Розмарин

Розмарин - травянистое растение с декоративными и кулинарными свойствами.

Для формирования красивой кроны веточки розмарина периодически прищипывают.

После праздников их можно высушить и использовать в качестве пряности. Кроме того, розмарин является прекрасным тонизирующим средством и антидепрессантом.

Идеальное сочетание (фото: floralife.com.ua)