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Скільки коштують живі новорічні ялинки та сосни. Яку вибрати, щоб довше стояла

Вівторок 05 грудня 2023 10:51
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Скільки коштують живі новорічні ялинки та сосни. Яку вибрати, щоб довше стояла Фото: Скільки коштують ялинки в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже почали продавати ялинки з лісництв. Лісники кажуть, попит цього сезону буде десь на рівні минулорічного.

Скільки зараз коштують новорічні дерева, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет ТСН.

Скільки коштують ялинки в Україні

Лісові господарства заготовляють у середньому по 500 дерев, адже переймаються, чи продадуть.

Вартість ялинок та сосен на одному рівні - від 200 до 600 гривень залежно від розміру. Продавці запевняють, що ціни на дерева залишилися на рівн минулого року.

Так, метрова сосна обійдеться в 200 гривень, вища - звісно, дорожче. До 1,5 метра вартує 250 гривень.

Ялинка в горщику обійдеться в 600 гривень.

Лісники ж закликають охочих обирати дерево пильно та купувати їх з чіпами – це означатиме, що ялинку чи сосну зрізали офіційно. На тих хто вирішить рубати дерева самотужки, чекають штрафи.

Як правильно обрати свіжу ялинку

Проведіть по хвої ялинки - вона не має осипатися, це означає, що дерево свіже. Якщо ви проводите рукою по новорічному дереву, воно має бути піддатливим та не сухим.

Читайте також, що у Києві вже встановили головну ялинку.

Раніше ми писали про те, що Кличко зробив заяву про головну ялинку України.

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