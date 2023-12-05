Скільки коштують живі новорічні ялинки та сосни. Яку вибрати, щоб довше стояла
В Україні вже почали продавати ялинки з лісництв. Лісники кажуть, попит цього сезону буде десь на рівні минулорічного.
Скільки зараз коштують новорічні дерева, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет ТСН.
Скільки коштують ялинки в Україні
Лісові господарства заготовляють у середньому по 500 дерев, адже переймаються, чи продадуть.
Вартість ялинок та сосен на одному рівні - від 200 до 600 гривень залежно від розміру. Продавці запевняють, що ціни на дерева залишилися на рівн минулого року.
Так, метрова сосна обійдеться в 200 гривень, вища - звісно, дорожче. До 1,5 метра вартує 250 гривень.
Ялинка в горщику обійдеться в 600 гривень.
Лісники ж закликають охочих обирати дерево пильно та купувати їх з чіпами – це означатиме, що ялинку чи сосну зрізали офіційно. На тих хто вирішить рубати дерева самотужки, чекають штрафи.
Як правильно обрати свіжу ялинку
Проведіть по хвої ялинки - вона не має осипатися, це означає, що дерево свіже. Якщо ви проводите рукою по новорічному дереву, воно має бути піддатливим та не сухим.
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Раніше ми писали про те, що Кличко зробив заяву про головну ялинку України.