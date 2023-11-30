Коли ставити ялинку? Названо "щасливу" дату і це точно не 1 грудня

До Нового року залишається все менше днів, а тому багато хто вже починає замислюватися, коли ставити ялинку вдома. Найчастіше цю подію намагаються приурочити до дня Святого Миколая або просто встановлюють святкове дерево 1 грудня. Однак виявилося, що існує "правильний" день, і якщо ви поставите ялинку саме тоді, у вашому будинку запанує щастя.

Якого дня потрібно ставити ялинку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Коли купувати ялинку - ідеальна дата

Як виявилося, 1 грудня експерти вважають "не найкращим днем" для встановлення ялинки вдома. І якщо ви вже сильно хочете почати прикрашати квартиру, зачекайте ще декілька днів.

"Цього року ідеальний день припадає на 3 грудня. Тож це найкращий час, щоб розпочати святкування Різдва", - повідомляє видання.

На думку експертів, якщо ви встановите дерево саме цього дня, то залучите щастя. При цьому, як виявилося, є ще й "вдалі" дати для прибирання усіх прикрас.

Ідеальний день для покупки ялинки у 2023 році (фото: gettyImages.com)

Коли прибирати ялинку

На думку експертів, ялинку варто розряджати на дванадцятий день Різдва. Але й тут без суперечок не обходиться.

"Це не так просто, як здається, тому що точаться суперечки про те, коли насправді починаються дванадцять днів Різдва. Але якщо ви знімете прикраси приблизно 5 або 6 січня, все буде гаразд", - заявили експерти.