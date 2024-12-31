Новий рік 2025: красиві привітання в віршах, прозі і картинках

Привітання з новим роком в прозі

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Хочу побажати, щоб в Новому році у вас все було красиве і нове, починаючи від квартири і закінчуючи посмішками друзів!

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Приходить чарівна Новорічна ніч! Ніч, коли ми зустрічаємо Новий рік, коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається позаду. Бажаю щастя і добробуту, гармонії та любові, здоров’я і удачі - на кожен день 2025 року!

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Щасливого нового року! Бажаю тобі крокувати до особистих перемог, і щоб кожен день був сповнений новими відкриттями. Нехай кожна мить приносить радість, а щастя та любов завжди супроводжують тебе!

Як привітати з Новим роком (зображення: Жіночий журнал Ліза)

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Ось і приходить Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум хай залишаться в старому році. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! З Новим роком!

Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: Жіночий журнал Ліза)

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Нехай у Новому році здійсняться найзаповітніші мрії. Нехай 2025 рік стане найщасливішим у житті. А також щоб здоров’я, щастя та удача, щоб ніколи нас не покидали та завжди підтримувала нас надія!

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Вітаємо вас із чарівним святом, яке завжди обіцяє і дарує безліч див! Не переставайте чекати сюрпризів, а також не закривайте своє серце для веселощів, щирості і добра!

Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: Жіночий журнал Ліза)

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З Новим 2025 роком! Нехай цей рік стане часом змін на краще, нових перемог і довгоочікуваного миру для нашої України. Бажаємо кожному з вас міцного здоров’я, радості та тепла у серці. Нехай у ваших домівках панує любов, злагода і добробут.

Привітання з Новим роком у віршах

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З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: Жіночий журнал Ліза)

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З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка

Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)

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Новий рік - чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в дім,

І хай щастя буде в нім!

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)

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З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

Щоб Змій як господар

Приніс радостей у дар!

Мрії щоб усі збувались,

Нагороди здобувались.

Цілий рік був мир і лад,

І у всьому був гаразд!

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Хай щастить в новому році,

Буде радісним життя,

Щоб любов була шалена,

Аж до самозабуття!

І грошей щоб було повно,

Вистачало щоб на все,

Новий рік нехай удачу

Із собою принесе!

Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)

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Новий рік до нас спішить -

Незабутня, світла мить!

Хай подарує всім тепло,

Благополуччя і добро.

Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)

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Хай любов панує в домі,

Хай Господь пошле щасливу долю,

Хай в родині спокій буде,

А новий рік щасливим буде!

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Бажаю в Новім році,

Щодня й на кожнім кроці,

Щоб Змійка примножила щастя

І приніс удачу!

Нехай дива трапляються

І мрії всі збуваються!