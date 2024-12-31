Які речі покласти в гаманець в новорічну ніч, щоб цілий рік водилися гроші

Новий рік - час оновлення, загадування бажань і віри в краще майбутнє. Наші пращури вважали, що правильно підготовлений гаманець у новорічну ніч може стати потужним магнітом для грошей.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які предмети покласти до гаманця, щоб фінансовий добробут не покидав вас увесь рік.

Монета як символ багатства

Монета жовтого кольору здавна символізує багатство та матеріальний добробут. У новорічну ніч рекомендується опустити таку монету в келих із шампанським, а після святкування обережно витерти її та покласти до гаманця.

Цю монету слід зберігати протягом усього року, не використовуючи її для покупок. Вважається, що вона стане вашим фінансовим талісманом і приверне додаткові грошові потоки. Така проста дія допоможе залучити удачу та стабільність у вашому бюджеті.

Лавровий лист

Лавровий лист має давню репутацію магічного інструмента для притягнення удачі й грошей. У новорічну ніч покладіть сухий листок лавра до відділення для паперових купюр у вашому гаманці.

Його аромат посилює енергетику багатства, тому важливо, щоб лист був цілим і не зламаним. Пращури вірили, що лавровий лист може не тільки збільшити фінансовий дохід, а й захистити від непередбачених витрат.

Папірець із написаним бажанням

Запишіть на аркуші паперу точну суму грошей, яку ви хочете отримати протягом наступного року. Написаний папірець складіть і покладіть у гаманець, тримаючи його там до наступного Нового року.

Ця практика допомагає матеріалізувати ваші думки й налаштувати підсвідомість на досягнення фінансових цілей. Регулярне нагадування про це бажання посилює мотивацію й привертає можливості для збільшення доходів.

Щаслива купюра або монета

Якщо у вас є купюра чи монета, яку ви вважаєте щасливою, використайте її у святковій традиції. Покладіть цю грошову одиницю під скатертину святкового столу на час новорічної вечері.

Після святкування поверніть її до гаманця - це стане символом стабільності та примноження доходів. Вважається, що щаслива купюра служить магнітом, притягуючи більше грошей у ваш гаманець.

Щаслива монета у гаманці притягує інші гроші (фото: Freepik.com)

Кавові зерна та кориця

Кілька кавових зерен або паличка кориці в гаманці - це ще один спосіб привернути фінансове щастя. Ці предмети мають сильну енергетику, яка очищує простір від безгрошів’я і сприяє фінансовій стабільності.

Кориця, крім того, додає нотку удачі, адже її запах традиційно асоціюється із теплом і процвітанням. Такий оберіг простий у використанні та не займає багато місця в гаманці.

Червона нитка чи тканина

Червоний колір здавна вважається символом багатства й енергії. Покладіть у гаманець шматочок червоної тканини або червону нитку, щоб залучити гроші та фінансову удачу.

Якщо ваш гаманець червоного кольору, це додасть ще більшої ефективності традиції. Червоний колір допомагає активізувати грошові потоки і захищає від фінансових невдач.

Боби чи зерна

Бобові культури, такі як квасоля чи горох, мають символічне значення зростання й достатку. Покладіть кілька зерняток або бобів у свій гаманець, щоб притягнути фінансову стабільність.

Наші пращури вважали, що енергетика цих рослин здатна активізувати позитивні зміни у фінансовій сфері. Це простий і природний спосіб створити сприятливий простір для грошей.

Пакетик дріжджів для "росту" грошей

Дріжджі символізують зростання й розвиток, тому їх часто використовували як оберіг для фінансового успіху. Покладіть маленький пакетик сухих дріжджів у гаманець у новорічну ніч.

Цей "талісман" вважається дуже ефективним для залучення грошей і сприяє стабільному зростанню доходів. Така прикмета допоможе не лише примножити гроші, а й зберегти їх на довгий час.