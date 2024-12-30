Дні ангела у січні 2025: хто святкує іменини за новим і старим календарем
Хто святкує іменини у січні 2025 (фото: Pixabay)
Іменини або день ангела - чудова нагода привітати знайомих і родичів зі святом їхнього святого покровителя. У січні день ангела святкують багато людей, тож не забудьте тепло привітати рідних, щоб зробити їхні іменини незабутніми.
Про те, хто святкує іменини у грудні за новим і за старим церковним календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Іменини у січні 2025 за новим стилем
- 1 січня - Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян
- 2 січня - Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна
- 3 січня - Аріна, Гордій, Ірина
- 4 січня - Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст
- 5 січня - Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна
- 6 січня - Іван, Ян
- 7 січня - Іван, Афанасій, Василь, Ян
- 8 січня - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль
- 9 січня - Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро
- 10 січня - Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар
- 11 січня - Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан
- 12 січня - Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна
- 13 січня - Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар
- 14 січня - Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян
- 15 січня - Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян
- 16 січня - Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян
- 17 січня - Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван
- 18 січня - Михайло, Афанасій, Ксенія, Володимир, Іларіон, Вольдемар, Дмитро, Омелян, Євген, Кирило, Микола, Оксана, Максим, Олександр, Сергій, Еміль, Марія
- 19 січня - Федір, Петро, Антон, Макар, Микола
- 20 січня - Семен, Павло, Інна
- 21 січня - Ганна, Євген, Іван, Максим, Ілля, Анастасія
- 22 січня - Іван, Георгій, Макар, Петро, Леонтій, Микола, Тимофій, Анастасія
- 23 січня - Федір, Володимир, Геннадій, Катерина, Іван
- 24 січня - Микола, Денис, Тимофій, Іван, Ксенія, Павло
- 25 січня - Василь, Анатолій, Петро, Борис, Олександр, Віталій, Дмитро, Володимир, Григорій
- 26 січня - Марія, Аркадій, Федір, Іван, Петро, Семен
- 27 січня - Петро, Іван, Дмитро
- 28 січня - Георгій, Володимир, Ольга
- 29 січня - Роман, Костянтин, Дмитро, Іван
- 30 січня - Володимир, Василь, Григорій, Максим, Іван
- 31 січня - Микита, Ілля, Іван, Віктор
Іменини у січні 2025 за старим стилем
- 1 січня - Аглая, Ілля, Григорій, Тимофій
- 2 січня - Данило, Антон, Ян, Іван, Гнат
- 3 січня - Уляна, Юліана, Михайло, Леонтій, Петро, Микита, Сергій
- 4 січня - Федір, Теодор, Анастасія, Дмитро
- 5 січня - Давид, Василь, Іван, Ян, Макар, Павло
- 6 січня - Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій, Євгенія, Агата
- 7 січня - Марія, Леонід
- 8 січня - Михайло, Григорій, Василь, Юхим, Дмитро, Августина, Костянтин, Леонід, Олександр, Микола, Анфіса, Агрипина, Марія
- 9 січня - Лука, Тихон, Степан, Федір, Теодор, Антоніна
- 10 січня - Гнат, Аркадій, Петро, Леонід, Юхим, Микола, Олександр, Симон, Агата
- 11 січня - Єфросинія, Георгій, Веніамін, Єгор, Іван, Наталя, Лаврентій, Марк, Агрипина, Варвара, Ян, Ганна, Євдокія, Мотрона
- 12 січня - Аріна, Ірина, Антон, Данило, Марія, Макар, Лев, Анісія
- 13 січня - Меланія, Михайло, Петро
- 14 січня - Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян
- 15 січня - Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна
- 16 січня - Аріна, Гордій, Ірина
- 17 січня - Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст
- 18 січня - Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна
- 19 січня - Іван, Ян
- 20 січня - Іван, Афанасій, Василь, Ян
- 21 січня - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль;
- 22 січня - Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро
- 23 січня - Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар
- 24 січня - Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан
- 25 січня - Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна
- 26 січня - Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар
- 27 січня - Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян
- 28 січня - Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян
- 29 січня - Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян
- 30 січня - Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван
- 31 січня - Михайло, Афанасій, Ксенія, Володимир, Іларіон, Вольдемар, Дмитро, Омелян, Євген, Кирило, Микола, Оксана, Максим, Олександр, Сергій, Еміль, Марія
Нещодавно ми писали про те, коли буде Щедрий вечір.
Крім цього, розповідали, чи можливе об'єднання греко-католиків з ПЦУ.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Chas.news.