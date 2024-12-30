Дні ангела у січні 2025: хто святкує іменини за новим і старим календарем

Іменини або день ангела - чудова нагода привітати знайомих і родичів зі святом їхнього святого покровителя. У січні день ангела святкують багато людей, тож не забудьте тепло привітати рідних, щоб зробити їхні іменини незабутніми.

Про те, хто святкує іменини у грудні за новим і за старим церковним календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Іменини у січні 2025 за новим стилем 1 січня - Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян

- Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян 2 січня - Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна

- Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна 3 січня - Аріна, Гордій, Ірина

- Аріна, Гордій, Ірина 4 січня - Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст

- Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст 5 січня - Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна

- Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна 6 січня - Іван, Ян

- Іван, Ян 7 січня - Іван, Афанасій, Василь, Ян

- Іван, Афанасій, Василь, Ян 8 січня - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль

- Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль 9 січня - Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро

- Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро 10 січня - Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар

- Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар 11 січня - Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан

- Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан 12 січня - Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна

- Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна 13 січня - Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар

- Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар 14 січня - Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян

- Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян 15 січня - Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян

- Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян 16 січня - Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян

- Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян 17 січня - Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван

- Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван 18 січня - Михайло, Афанасій, Ксенія, Володимир, Іларіон, Вольдемар, Дмитро, Омелян, Євген, Кирило, Микола, Оксана, Максим, Олександр, Сергій, Еміль, Марія

- Михайло, Афанасій, Ксенія, Володимир, Іларіон, Вольдемар, Дмитро, Омелян, Євген, Кирило, Микола, Оксана, Максим, Олександр, Сергій, Еміль, Марія 19 січня - Федір, Петро, Антон, Макар, Микола

- Федір, Петро, Антон, Макар, Микола 20 січня - Семен, Павло, Інна

- Семен, Павло, Інна 21 січня - Ганна, Євген, Іван, Максим, Ілля, Анастасія

- Ганна, Євген, Іван, Максим, Ілля, Анастасія 22 січня - Іван, Георгій, Макар, Петро, Леонтій, Микола, Тимофій, Анастасія

- Іван, Георгій, Макар, Петро, Леонтій, Микола, Тимофій, Анастасія 23 січня - Федір, Володимир, Геннадій, Катерина, Іван

- Федір, Володимир, Геннадій, Катерина, Іван 24 січня - Микола, Денис, Тимофій, Іван, Ксенія, Павло

- Микола, Денис, Тимофій, Іван, Ксенія, Павло 25 січня - Василь, Анатолій, Петро, Борис, Олександр, Віталій, Дмитро, Володимир, Григорій

- Василь, Анатолій, Петро, Борис, Олександр, Віталій, Дмитро, Володимир, Григорій 26 січня - Марія, Аркадій, Федір, Іван, Петро, Семен

- Марія, Аркадій, Федір, Іван, Петро, Семен 27 січня - Петро, Іван, Дмитро

- Петро, Іван, Дмитро 28 січня - Георгій, Володимир, Ольга

- Георгій, Володимир, Ольга 29 січня - Роман, Костянтин, Дмитро, Іван

- Роман, Костянтин, Дмитро, Іван 30 січня - Володимир, Василь, Григорій, Максим, Іван

- Володимир, Василь, Григорій, Максим, Іван 31 січня - Микита, Ілля, Іван, Віктор Іменини у січні 2025 за старим стилем 1 січня - Аглая, Ілля, Григорій, Тимофій

- Аглая, Ілля, Григорій, Тимофій 2 січня - Данило, Антон, Ян, Іван, Гнат

- Данило, Антон, Ян, Іван, Гнат 3 січня - Уляна, Юліана, Михайло, Леонтій, Петро, Микита, Сергій

- Уляна, Юліана, Михайло, Леонтій, Петро, Микита, Сергій 4 січня - Федір, Теодор, Анастасія, Дмитро

- Федір, Теодор, Анастасія, Дмитро 5 січня - Давид, Василь, Іван, Ян, Макар, Павло

- Давид, Василь, Іван, Ян, Макар, Павло 6 січня - Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій, Євгенія, Агата

- Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій, Євгенія, Агата 7 січня - Марія, Леонід

- Марія, Леонід 8 січня - Михайло, Григорій, Василь, Юхим, Дмитро, Августина, Костянтин, Леонід, Олександр, Микола, Анфіса, Агрипина, Марія

- Михайло, Григорій, Василь, Юхим, Дмитро, Августина, Костянтин, Леонід, Олександр, Микола, Анфіса, Агрипина, Марія 9 січня - Лука, Тихон, Степан, Федір, Теодор, Антоніна

- Лука, Тихон, Степан, Федір, Теодор, Антоніна 10 січня - Гнат, Аркадій, Петро, Леонід, Юхим, Микола, Олександр, Симон, Агата

- Гнат, Аркадій, Петро, Леонід, Юхим, Микола, Олександр, Симон, Агата 11 січня - Єфросинія, Георгій, Веніамін, Єгор, Іван, Наталя, Лаврентій, Марк, Агрипина, Варвара, Ян, Ганна, Євдокія, Мотрона

- Єфросинія, Георгій, Веніамін, Єгор, Іван, Наталя, Лаврентій, Марк, Агрипина, Варвара, Ян, Ганна, Євдокія, Мотрона 12 січня - Аріна, Ірина, Антон, Данило, Марія, Макар, Лев, Анісія

- Аріна, Ірина, Антон, Данило, Марія, Макар, Лев, Анісія 13 січня - Меланія, Михайло, Петро

- Меланія, Михайло, Петро 14 січня - Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян

- Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян 15 січня - Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна

- Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна 16 січня - Аріна, Гордій, Ірина

- Аріна, Гордій, Ірина 17 січня - Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст

- Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст 18 січня - Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна

- Йосип, Григорій, Матвій, Лук'ян, Аполлінарія, Роман, Фома, Євгенія, Сергій, Тетяна 19 січня - Іван, Ян

- Іван, Ян 20 січня - Іван, Афанасій, Василь, Ян

- Іван, Афанасій, Василь, Ян 21 січня - Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль;

- Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль; 22 січня - Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро

- Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро 23 січня - Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар

- Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар 24 січня - Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан

- Михайло, Йосип, Федір, Теодор, Володимир, Віталій, Вольдемар, Микола, Степан 25 січня - Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна

- Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна 26 січня - Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар

- Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар 27 січня - Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян

- Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян 28 січня - Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян

- Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян 29 січня - Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян

- Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян 30 січня - Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван

- Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван 31 січня - Михайло, Афанасій, Ксенія, Володимир, Іларіон, Вольдемар, Дмитро, Омелян, Євген, Кирило, Микола, Оксана, Максим, Олександр, Сергій, Еміль, Марія