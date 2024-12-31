Новый год 2025: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках

Поздравления с новым годом в прозе

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Хочу пожелать, чтобы в Новом году у вас все было красивое и новое, начиная от квартиры и заканчивая улыбками друзей!

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Приходит волшебная Новогодняя ночь! Ночь, когда мы встречаем Новый год, когда сбываются заветные мечты, а все плохое остается позади. Желаю счастья и благополучия, гармонии и любви, здоровья и удачи - на каждый день 2025 года!

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Счастливого нового года! Желаю тебе шагать к личным победам, и чтобы каждый день был наполнен новыми открытиями. Пусть каждый миг приносит радость, а счастье и любовь всегда сопровождают тебя!

Как поздравить с Новым годом (изображение: Жіночий журнал Ліза)

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Вот и приходит Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и печаль пусть останутся в старом году. И пусть непременно все мечты сбудутся! С Новым годом!

Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: Жіночий журнал Ліза)

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Пусть в Новом году исполнятся самые заветные мечты. Пусть 2025 год станет самым счастливым в жизни. А также чтобы здоровье, счастье и удача, чтобы никогда нас не покидали и всегда поддерживала нас надежда!

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Поздравляем вас с волшебным праздником, который всегда обещает и дарит множество чудес! Не переставайте ждать сюрпризов, а также не закрывайте свое сердце для веселья, искренности и добра!

Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: Жіночий журнал Ліза)

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С Новым 2025 годом! Пусть этот год станет временем перемен к лучшему, новых побед и долгожданного мира для нашей Украины. Желаем каждому из вас крепкого здоровья, радости и тепла в сердце. Пусть в ваших домах царит любовь, согласие и благополучие.

Поздравление с Новым годом в стихах

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З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: Жіночий журнал Ліза)

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З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка

Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)

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Новий рік - чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в дім,

І хай щастя буде в нім!

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)

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З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

Щоб Змій як господар

Приніс радостей у дар!

Мрії щоб усі збувались,

Нагороди здобувались.

Цілий рік був мир і лад,

І у всьому був гаразд!

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Хай щастить в новому році,

Буде радісним життя,

Щоб любов була шалена,

Аж до самозабуття!

І грошей щоб було повно,

Вистачало щоб на все,

Новий рік нехай удачу

Із собою принесе!

Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)

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Новий рік до нас спішить -

Незабутня, світла мить!

Хай подарує всім тепло,

Благополуччя і добро.

Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)

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Хай любов панує в домі,

Хай Господь пошле щасливу долю,

Хай в родині спокій буде,

А новий рік щасливим буде!

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Бажаю в Новім році,

Щодня й на кожнім кроці,

Щоб Змійка примножила щастя

І приніс удачу!

Нехай дива трапляються

І мрії всі збуваються!