Новий рік 2025: красиві привітання в віршах, прозі і картинках
Новий рік - важливе родинне свято для багатьох українців. Тому не забудьте привітати близьких та родичів теплими словами.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання з Новим роком у прозі та віршах.
Привітання з новим роком в прозі
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Хочу побажати, щоб в Новому році у вас все було красиве і нове, починаючи від квартири і закінчуючи посмішками друзів!
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Приходить чарівна Новорічна ніч! Ніч, коли ми зустрічаємо Новий рік, коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається позаду. Бажаю щастя і добробуту, гармонії та любові, здоров’я і удачі - на кожен день 2025 року!
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Щасливого нового року! Бажаю тобі крокувати до особистих перемог, і щоб кожен день був сповнений новими відкриттями. Нехай кожна мить приносить радість, а щастя та любов завжди супроводжують тебе!
Як привітати з Новим роком (зображення: Жіночий журнал Ліза)
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Ось і приходить Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум хай залишаться в старому році. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! З Новим роком!
Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: Жіночий журнал Ліза)
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Нехай у Новому році здійсняться найзаповітніші мрії. Нехай 2025 рік стане найщасливішим у житті. А також щоб здоров’я, щастя та удача, щоб ніколи нас не покидали та завжди підтримувала нас надія!
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Вітаємо вас із чарівним святом, яке завжди обіцяє і дарує безліч див! Не переставайте чекати сюрпризів, а також не закривайте своє серце для веселощів, щирості і добра!
Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: Жіночий журнал Ліза)
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З Новим 2025 роком! Нехай цей рік стане часом змін на краще, нових перемог і довгоочікуваного миру для нашої України. Бажаємо кожному з вас міцного здоров’я, радості та тепла у серці. Нехай у ваших домівках панує любов, злагода і добробут.
Привітання з Новим роком у віршах
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З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: Жіночий журнал Ліза)
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З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка
Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)
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Новий рік - чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в дім,
І хай щастя буде в нім!
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)
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З Новим роком, з гарним святом,
Хай воно буде багатим:
На розваги, на успіх,
На щасливий друзів сміх!
Щоб Змій як господар
Приніс радостей у дар!
Мрії щоб усі збувались,
Нагороди здобувались.
Цілий рік був мир і лад,
І у всьому був гаразд!
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Хай щастить в новому році,
Буде радісним життя,
Щоб любов була шалена,
Аж до самозабуття!
І грошей щоб було повно,
Вистачало щоб на все,
Новий рік нехай удачу
Із собою принесе!
Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)
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Новий рік до нас спішить -
Незабутня, світла мить!
Хай подарує всім тепло,
Благополуччя і добро.
Листівка з привітаннями до Нового року (зображення: forkids.org.ua)
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Хай любов панує в домі,
Хай Господь пошле щасливу долю,
Хай в родині спокій буде,
А новий рік щасливим буде!
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Бажаю в Новім році,
Щодня й на кожнім кроці,
Щоб Змійка примножила щастя
І приніс удачу!
Нехай дива трапляються
І мрії всі збуваються!
Раніше ми розповідали про те, які речі можна покласти в гаманець в новорічну ніч, щоб залучити фінансовий успіх наступному році.
А також писали про те, хто святкує іменини у січні 2025.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: forkids.org.ua, Жіночий журнал Ліза, видання "Хочу!".