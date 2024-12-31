Новый год 2025: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках
Новый год - важный семейный праздник для многих украинцев. Поэтому не забудьте поздравить близких и родственников теплыми словами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с Новым годом в прозе и стихах.
Поздравления с новым годом в прозе
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Хочу пожелать, чтобы в Новом году у вас все было красивое и новое, начиная от квартиры и заканчивая улыбками друзей!
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Приходит волшебная Новогодняя ночь! Ночь, когда мы встречаем Новый год, когда сбываются заветные мечты, а все плохое остается позади. Желаю счастья и благополучия, гармонии и любви, здоровья и удачи - на каждый день 2025 года!
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Счастливого нового года! Желаю тебе шагать к личным победам, и чтобы каждый день был наполнен новыми открытиями. Пусть каждый миг приносит радость, а счастье и любовь всегда сопровождают тебя!
Как поздравить с Новым годом (изображение: Жіночий журнал Ліза)
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Вот и приходит Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и печаль пусть останутся в старом году. И пусть непременно все мечты сбудутся! С Новым годом!
Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: Жіночий журнал Ліза)
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Пусть в Новом году исполнятся самые заветные мечты. Пусть 2025 год станет самым счастливым в жизни. А также чтобы здоровье, счастье и удача, чтобы никогда нас не покидали и всегда поддерживала нас надежда!
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Поздравляем вас с волшебным праздником, который всегда обещает и дарит множество чудес! Не переставайте ждать сюрпризов, а также не закрывайте свое сердце для веселья, искренности и добра!
Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: Жіночий журнал Ліза)
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С Новым 2025 годом! Пусть этот год станет временем перемен к лучшему, новых побед и долгожданного мира для нашей Украины. Желаем каждому из вас крепкого здоровья, радости и тепла в сердце. Пусть в ваших домах царит любовь, согласие и благополучие.
Поздравление с Новым годом в стихах
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З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: Жіночий журнал Ліза)
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З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка
Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)
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Новий рік - чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в дім,
І хай щастя буде в нім!
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)
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З Новим роком, з гарним святом,
Хай воно буде багатим:
На розваги, на успіх,
На щасливий друзів сміх!
Щоб Змій як господар
Приніс радостей у дар!
Мрії щоб усі збувались,
Нагороди здобувались.
Цілий рік був мир і лад,
І у всьому був гаразд!
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Хай щастить в новому році,
Буде радісним життя,
Щоб любов була шалена,
Аж до самозабуття!
І грошей щоб було повно,
Вистачало щоб на все,
Новий рік нехай удачу
Із собою принесе!
Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)
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Новий рік до нас спішить -
Незабутня, світла мить!
Хай подарує всім тепло,
Благополуччя і добро.
Открытка с поздравлениями к Новому году (изображение: forkids.org.ua)
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Хай любов панує в домі,
Хай Господь пошле щасливу долю,
Хай в родині спокій буде,
А новий рік щасливим буде!
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Бажаю в Новім році,
Щодня й на кожнім кроці,
Щоб Змійка примножила щастя
І приніс удачу!
Нехай дива трапляються
І мрії всі збуваються!
Ранее мы рассказывали о том, какие вещи можно положить в кошелек в новогоднюю ночь, чтобы привлечь финансовый успех в следующем году.
А также писали о том, кто празднует именины в январе 2025.
При написании материала использовались следующие источники: forkids.org.ua, Жіночий журнал Ліза, издание "Хочу!".