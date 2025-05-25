Новий фільм "Ліло і Стіч" розриває світовий прокат: перші відгуки та касові збори (відео)

"Ліло і Стіч" - ігровий ремейк культового анімаційного фільму Disney 2002 року - вже збирає повні зали та вражає першими касовими зборами.

Про що фільм та як оцінують прем’єру - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Про що фільм "Ліло і Стіч"

Сюжет зосереджений на шестирічній гавайській дівчинці Ліло, яка переживає втрату батьків. Вона проживає під опікою сестри Нані, якій також доводиться нелегко.

Життя родини ускладнюється ще більше, коли Ліло знаходить собі "песика", якого називає Стіч. Щоправда, він - небезпечний космічний мутант.

Про що фільм "Ліло і Стіч" (скриншот)

У сучасній інтерпретації реальна зйомка поєднується з CGI-анімацією. Режисером виступив Дін Фляйшер Кемп, а сценаристом - Кріс Брайт.

У ролі Ліло - Майя Келоха, а Стіча озвучив автор і режисер оригіналу Кріс Сандерс.

Серед акторського складу також присутні: Сідні Аґудонґ, Зак Галіфіанакіс, Біллі Маґнуссен, Ганна Ваддінгем, Кортні Венс і Тіа Каррере, Емі Гілл та Джейсон Скотт Лі.



Касові збори

Перші дні прокату принесли фільму гучний успіх. Хоча багато хто критикував стрічку до її виходу, вона зрештою привернула увагу як дорослих, так і дітей.

Прем’єра відбулася в США 23 травня. Фільм вже встиг зібрати 111,3 мільйона доларів. З них 56,3 млн - на міжнародному ринку. Очікуються ще більші показники після вихідних.

Кадр з фільму "Ліло і Стіч" (скриншот)

Перші відгуки глядачів і критиків

Здебільшого фільм викликав позитивні реакції. Публіка відзначила зворушливу атмосферу та дбайливе ставлення до оригіналу. Сподобалася багатьом і хімія між персонажами.

На агрегаторі реакцій Rotten Tomatoes "Ліло і Стіч" отримав 68% "томатометрів" зі 100 можливих від критиків та 93% від авдиторії. А на IMDb стрічку вже оцінили на 7,1 з 10.

Відгуки про фільм "Ліло і Стіч" (скриншот)

Рецензії відрізняються у глядачів та експертів. Одні з них насолодилися переглядом, а інші - залишилися незадоволеними.

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