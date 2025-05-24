Найкращі фільми Каннського кінофестивалю 2025: хто отримав "Золоту пальмову гілку"

78-й Каннський кінофестиваль, що тривав з 13 по 24 травня, завершився урочистою церемонією нагородження. Журі на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило переможців найпрестижнішої кінопремії.

Кому дісталася "Золота пальмова гілка" та які фільми були визнані найкращими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Festival de Cannes.

Каннський кінофестиваль 2025: хто отримав "Золоту пальмову гілку"

Лауреатом стала стрічка "Проста випадковість" іранського режисера Джафара Панахі.

Фільм досліджує теми свободи, справедливості та природи людини в непростих умовах обмежень.

У центрі сюжету - важка моральна дилема, яка постає перед героями, яких зводить доля.

Чоловік Егбаль разом з вагітною дружиною та донькою їде дорогою і раптом збиває собаку. Його автомобіль виявляється пошкодженим, тож він змушений зупинитися та звернутися по допомогу.

Одним з працівників виявляється його колишній в'язень на ім'я Вахід. Він впізнає офіцера, який жорстко катував його та зруйнував життя, і викрадає його.



Відомо, що сам режисер стрічки зазнав чималих страждань через жорстокий режим Ірану. У 2010 році йому заборонили знімати фільми та виїжджати з країни, а три роки тому ув'язнили за політичні погляди.

Усі переможці Каннського кінофестивалю 2025

Золота пальмова гілка:

"Це був просто нещасний випадок", Джафар Панахі.

Приз журі:

"Сірат" Олівера Лаксе.



"Звук падіння" Маші Шилінські.



Найкращий режисер:

Клебер Мендонка Фільо за фільм "Таємний агент".



Гран-прі:

"Сентиментальна цінність", Йоахім Трієр.



Найкращий актор:

Ваґнер Моура за стрічку "Таємний агент".

Ваґнер Моура (скриншот)

Найкраща жіноча роль:

Надя Мелліті у фільмі "Молодша сестра".



Найкращий сценарій:

Жан-П'єр та Люк Дарденни за картину "Молоді матері".



Спеціальний приз журі:

"Воскресіння" режисера Бі Гана.



"Золота камера" за найкращий дебют:

Хасан Хаді за фільм "Торт для президента".

Найкращий короткометражний фільм:

"Я радий, що ти помер" режисера Тауфіка Бархома.



Спеціальна відзнака за короткометражний фільм:

"Алі", Аднан Аль Раджив.

Цікаво, що це вперше в історії Каннського кінофестивалю участь в конкурсі брав фільм іракського режисера. Це була його дебютна робота.

Також відзначимо, що на початку кінофестивалю "Золоту пальмову гілку" за свої досягнення отримав легендарний актор Роберт Де Ніро.