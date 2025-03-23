Провал чи успіх? Що кажуть про новий фільм "Білосніжка" - перші відгуки

Новий фільм про Білосніжку від Disney, головну роль в якому виконала американська акторка колумбійського походження Рейчел Зеглер, ще на етапі виробництва викликав суперечливі реакції. Зміни в класичному сюжеті, вибір акторів і загальна концепція спричинили хвилю обурення серед фанів відомої казки.

Як відгукуються про картину після прем'єри та чи дійсно вона була приречена на провал - розібралися РБК-Україна (проєкт Styler).

Що не так з Білосніжкою від Disney

Фільм є музичним переосмисленням класичної стрічки 1937 року. Чарівна музична пригода повертає до вічної історії з улюбленими героями. Проте ще на етапі створення картини в мережі виникли суперечки серед прихильників історії. Так, багатьом не сподобалося, що на вибір головної героїні обрали саме акторку колумбійського походження, мовляв, Білосніжка ж має світлий колір шкіри.

Рейчел Зеглер в образі Білосніжки (скриншот)

Не сподобалася деяким представникам карликового суспільства можливість використання їх для образу семи гномів. Наприклад, зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж у січні 2022 року розкритикував Disney за просування стереотипів про дворфізм.

Коли ж автори проєкту вирішили замінити легендарних персонажів за допомогою компʼютерної графіки на чарівних істот, тут теж полився гейт. Безпосередньо від менш відомих акторів з карликовістю, які були не проти зіграти у фільмі, але нібито в угоду Дінклейджу були позбавлені такої нагоди.

"Сім гномів" з Білосніжки 2025 (скриншот)

Не менш агресивної реакції викликало ставлення головної акторки до оригінальної історії. Раніше Рейчел критикувала казку за застарілі стереотипи щодо ролі жінки, і не вона одна. Зокрема акторка назвала історію кохання дивною, адже принц переслідує Білосніжку. Вона пообіцяла кращу версію та більше акцентів на інших цінностях героїні.

Змінили й трактування причини імені Білосніжки. Замість посилання на її білу шкіру, батьки називають її на честь сніжної бурі, яку вона пережила в дитинстві. Це підкреслює її силу та витривалість.

Як виглядає сучасна Білосніжка (скриншот)

Політичні сварки навколо фільму "Білосніжка"

Додаткового стресу під час роботи над проєктом додав перевищений бюджет у 270 млн доларів та подвійний страйк сценаристів й акторів, який відсунув прем’єру на рік.

Загострила ситуацію заява Рейчел Зеглер після перемоги Трампа на виборах 2024 року, коли вона побажала його прихильникам "ніколи не знати миру". Пізніше вона попросила вибачення за ці слова.

Рейчел Зеглер (фото: instagram.com/rachelzegler)

Ходили також чутки про неприязнь між акторками фільму Зеглер та Ґаль Ґадот, яка зіграла Злу Королеву. Перша висловлювала підтримку Палестині, а друга відкрито підтримує Ізраїль. Як відомо, незадовго до прем'єри протестувальники з обох сторін "зіпсували" церемонію нагородження Ґадот на Алеї слави.

Ґаль Ґадот (фото: instagram.com/gal_gadot)

Перші реакції після прем'єри

З 21 березня фільм вийшов в прокат. The Guardian описує "Білосніжку" як "отруєне яблуко" Disney, що зіштовхнулося з проблемами ще на старті. На думку видання, проєкт опинився під тиском як бізнес-логіки студії, так і суспільного обурення.

А от Variety та Chicago Tribune назвали фільм одним з найкращих ремейків, а суперечки навколо нього - дрібницями. Вони похвалили лідерство героїні та зауважили, що історія кохання лишилася незмінною - замість казкового принца вона зустрічає благородного розбишаку.

В Hollywood Reporter кажуть, що картина не входить в топ найліпших, але впевнено займає місце у верхній частині рейтингу поряд із "Мулан", "Красунею і Чудовиськом" та "Круеллою". Відгуки глядачів після прем'єрного показу розділилися:

"Це фільм для покоління Instagram і TikTok, який можна прокрутити та забути".

"Фільм був легким, веселим і мелодійним. Гноми дуже дивні - так, але я швидко до них звик. Крім того, зміг насолодитися Ґаль Ґадот у ролі королеви".

"Білосніжка" - це втрачена можливість: візуально перевантажений і сюжетно незлагоджений фільм, який лише час від часу розкриває свій потенціал".

"Яскрава та глянцева адаптація анімаційної класики. Попри галас, Рейчел Зеглер створює переконливий образ Білосніжки з сучасними акцентами, а Ґаль Ґадот вражає своєю роллю Злої Королеви. Навіть CGI-гноми вийшли непоганими".

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