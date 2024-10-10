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Новинки манікюру на осінь: 7 ідей трендового темно-синього французького манікюру

Незвичний френч на осінь 2024 року (фото: instagram.com/amyle.nails)
Автор: Катерина Собкова

Чимало модниць полюбляють експериментувати з незвичними дизайнами манікюру. І якщо вам набрид класичний французький манікюр з білою "усмішкою", придивіться до оригінальних дизайнів із темно-синім кінчиком.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас стильні ідеї нейл-арту на осінь 2024 року.

Традиційний френч із тілесною основою та білим кінчиком підійде для весіль, а також інших офіційних заходів чи свят, на яких нігті мають бути нейтральною деталлю в образі.

Зараз на піку популярності незвичні кольорові рішення та дизайни, тому зверніть увагу на манікюр із синім кінчиком, а також різноманітними поєднаннями його з іншими відтінками.

Насичений синій відтінок чудово поєднується із золотом. Тому нанесіть на кілька нігтів однотонне покриття, інші виділіть за допомогою французького манікюру. Доповніть золотистими відблисками гель-лаку або відбитками фольги.

Варіант стильного манікюру (фото: instagram.com/nylove_nail)

Також синій кінчик можна доповнити світло-зеленим м'ятним відтінком, створивши незвичний геометричний візерунок.

Ще одне стильне поєднання (фото: instagram.com/amyle.nails)

Якщо ви - володарка довгих нігтів, зверніть увагу на французький манікюр із оригінальним кінчиком, виконаним у техніці омбре. Це градієнтний перехід від одного відтінку до іншого - від білого до темно-синього. Доповнити дизайн можна невеликими стразами.

Стильний манікюр (фото: instagram.com/afreshset)

Також можна поєднати в одному манікюрі два трендових відтінки, наприклад, глибокий винний відтінок або, як його ще називають, бургунді та темно-синій. Також такий дизайн можна доповнити іншими: хвилястими лініями або стемпінгом.

Декілька кольорів в одному манікюрі (фото: instagram.com/heluviee)

Також синім кольором можна виділити не кінчик нігтя, а зробити хаотичний візерунок на бежевому фоні. Вийде дуже незвичний футуристичний френч.

Цікавий варіант на осінь 2024 року (фото: instagram.com/disseynails)

Французький манікюр із синім кінчиком буде цікаво поєднуватися з розмитим муаровим візерунком на інших нігтях. Для цього підберіть декілька різних відтінків та доповніть їх дизайном із золотистою фольгою.

Стильний френч (фото: instagram.com/amyle.nails)

На довгих нігтях мигдалеподібної форми гарно виглядатиме незвичний французький манікюр: покриваємо ніготь яскраво-блакитним відтінком та синім малюємо тонку "усмішку". Цей дизайн ще називають мікрофренч.

Мікрофренч теж у трендах (фото: instagram.com/memnails)

Раніше ми розповіли, який манікюр привабить удачу та гроші у жовтні.

Також подивіться, як зробити японський манікюр - популярну альтернативу гель-лаку.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки майстрів нейл-арту: Ny Kuin Lyu, Amy Le, Nails By Alora (San Diego), Sarah Haidar, Dayanna Issey Sapiens, Mutsa EM.

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