Який манікюр притягне успіх та гроші у жовтні. Це точно не червоний та молочний

Кожна сучасна дівчина неодноразово задавалася питанням, який дизайн нігтів вибрати, щоб виглядати вишукано та модно. Сьогодні в тренді як однотонне покриття, наприклад, червоне , так і сміливі нейл-арти, наприклад, з леопардовим принтом. Ба більше, певні відтінки манікюру можуть залучити удачу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті у жовтні, щоб не лише бути у тренді, а й збільшити свої грошові потоки.

Який колір принесе благополуччя у жовтні 2024 року

"У кожному місяці є так званий колір удачі. Колір жовтня - чорний. Його потрібно використовувати в нігтях, аксесуарах, деталях, одязі та максимально розміщувати його поряд із собою, - зазначила блогерка.

Також вона назвала три кольори, які, навпаки, сприятимуть невдачам.

Це такі відтінки білого, наприклад, молочний та червоний.

Які дизайни з чорним манікюром зробити у жовтні-2024

Чорний французький манікюр

Класичний френч - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. А восени 2024 року можна поекспериментувати із чорним кінчиком. Такий дизайн буде гарно виглядати на нігтях будь-якої довжини та форми.

Чорний френч (фото: instagram.com/ewelina_dudek_instruktor)

Нігті омбре

У тренді також манікюр омбре або, як його ще називають, градієнт. Для такого покриття характерним є плавний перехід від одного тону до іншого: зазвичай темний переходить у світлий або навпаки, а межі між ними розмивають. Доповнити такий дизайн можна золотистими наліпками у вигляді сердець.

Чорний манікюр омбре (фото: instagram.com/hellobeautifulnailbar)

Леопардовий манікюр

Також у тренді тваринні принти, особливо леопардові. Леопардовий манікюр - це один з найбільш популярних та відомих дизайнів, який може бути виконаний у різних кольорових варіаціях. Його можна зробити за допомогою стемпінгу або ж намалювати від руки.

Леопардовий манікюр (фото: instagram.com/charlotte_hona)

Манікюр із хромованими деталями

У тренді також манікюр хром, а також з різними об'ємними деталями: намистинами, перлами та стразами. Покриваємо нігті чорним гель-лаком, а зверху прикріплюємо елементи дизайну.

Манікюр на жовтень (фото: instagram.com/inclusivenailz)

Манікюр з блискітками та стемпінгом

Якщо ви хочете поєднати декілька дизайнів в одному манікюрі, покрийте основну частину нігтів чорним лаком із шиммерними блискітками, а один або два нігті - іншим відтінком. На цих нігтях зробіть незвичні візерунки за допомогою стемпінгу.

Варіант зі стемпінгом (фото: instagram.com/ivannails)