Новинки маникюра на осень: 7 идей трендового темно-синего французского маникюра

Традиционный френч с телесной основой и белым кончиком подойдет для свадеб, а также других официальных мероприятий или праздников, на которых ногти должны быть нейтральной деталью в образе.

Сейчас на пике популярности необычные цветовые решения и дизайны, поэтому обратите внимание на маникюр с синим кончиком, а также всевозможными сочетаниями его с другими оттенками.

Насыщенный синий оттенок прекрасно сочетается с золотом. Поэтому нанесите на несколько ногтей однотонное покрытие, а другие выделите с помощью французского маникюра. Дополните золотистыми бликами гель-лака или же оттисками фольги.

Вариант стильного маникюра (фото: instagram.com/nylove_nail)

Также синий кончик можно дополнить светло-зеленым мятным оттенком, создав необычный геометрический узор.

Еще одно стильное сочетание (фото: instagram.com/amyle.nails)

Если вы - обладательница длинных ногтей, обратите внимание на французский маникюр с оригинальным кончиком, выполненным в технике омбре. Это градиентный переход от одного оттенка к другому - от белого до темно-синего. Дополнить дизайн можно небольшими стразами.

Стильный маникюр (фото: instagram.com/afreshset)

Также можно совместить в одном маникюре два трендовых оттенка, например, глубокий винный оттенок или, как его еще называют, бургунди и темно-синий. Также такой дизайн можно дополнить другими: волнистыми линиями или стемпингом.

Несколько цветов в одном маникюре (фото: instagram.com/heluviee)

Также синим цветом можно выделить не кончик ногтя, а сделать хаотичный узор на бежевом фоне. Получится очень необычный футуристичный френч.

Интересный вариант на осень 2024 (фото: instagram.com/disseynails)

Французский маникюр с синим кончиком будет интересно сочетаться с муаровым размытым узором на других ногтях. Для этого подберите несколько разных оттенков и дополните их дизайном с золотистой фольгой.

Стильный френч (фото: instagram.com/amyle.nails)

На длинных ногтях миндалевидной формы красиво будет выглядеть необычный французский маникюр: покрываем ноготь ярко-голубым оттенком и синим рисуем тонкую "улыбку". Этот дизайн еще называют микрофренч.

Микрофренч тоже в трендах (фото: instagram.com/memnails)