Новинки маникюра на осень: 7 идей трендового темно-синего французского маникюра

Многие модницы любят экспериментировать с необычными дизайнами маникюра. И если вам надоел классический французский маникюр с белой "улыбкой", присмотритесь к оригинальным дизайнам с темно-синим кончиком.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас стильные идеи нейл-арта на осень 2024 года.
Традиционный френч с телесной основой и белым кончиком подойдет для свадеб, а также других официальных мероприятий или праздников, на которых ногти должны быть нейтральной деталью в образе.
Сейчас на пике популярности необычные цветовые решения и дизайны, поэтому обратите внимание на маникюр с синим кончиком, а также всевозможными сочетаниями его с другими оттенками.
Насыщенный синий оттенок прекрасно сочетается с золотом. Поэтому нанесите на несколько ногтей однотонное покрытие, а другие выделите с помощью французского маникюра. Дополните золотистыми бликами гель-лака или же оттисками фольги.
Вариант стильного маникюра (фото: instagram.com/nylove_nail)
Также синий кончик можно дополнить светло-зеленым мятным оттенком, создав необычный геометрический узор.
Еще одно стильное сочетание (фото: instagram.com/amyle.nails)
Если вы - обладательница длинных ногтей, обратите внимание на французский маникюр с оригинальным кончиком, выполненным в технике омбре. Это градиентный переход от одного оттенка к другому - от белого до темно-синего. Дополнить дизайн можно небольшими стразами.
Стильный маникюр (фото: instagram.com/afreshset)
Также можно совместить в одном маникюре два трендовых оттенка, например, глубокий винный оттенок или, как его еще называют, бургунди и темно-синий. Также такой дизайн можно дополнить другими: волнистыми линиями или стемпингом.
Несколько цветов в одном маникюре (фото: instagram.com/heluviee)
Также синим цветом можно выделить не кончик ногтя, а сделать хаотичный узор на бежевом фоне. Получится очень необычный футуристичный френч.
Интересный вариант на осень 2024 (фото: instagram.com/disseynails)
Французский маникюр с синим кончиком будет интересно сочетаться с муаровым размытым узором на других ногтях. Для этого подберите несколько разных оттенков и дополните их дизайном с золотистой фольгой.
Стильный френч (фото: instagram.com/amyle.nails)
На длинных ногтях миндалевидной формы красиво будет выглядеть необычный французский маникюр: покрываем ноготь ярко-голубым оттенком и синим рисуем тонкую "улыбку". Этот дизайн еще называют микрофренч.
Микрофренч тоже в трендах (фото: instagram.com/memnails)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: Ny Kuin Lyu, Amy Le, Nails By Alora (San Diego), Sarah Haidar, Dayanna Issey Sapiens, Mutsa E M.