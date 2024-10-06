Як зробити японський манікюр – популярну альтернативу гель-лаку

Для багатьох дівчат і жінок похід у спа, на процедури, що омолоджують, або ж на манікюр або педикюр - це спосіб відволіктися від щоденної рутини і депресивних думок, що особливо важливо під час повномасштабної війни.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, що таке японський манікюр, чим він відрізняється від покриття з гель-лаком, а також як його правильно зробити.

Багато хто з нас часто помічає, що через постійне використання гель-лаку нігтьова пластина стоншується, нігті відшаровуються, а часом покриваються білими плямами. Це сигнал, що потрібно на якийсь час зняти покриття і дати нігтям "відпочити" хоча б на місяць.

Водночас дівчата не хочуть ходити такий тривалий проміжок часу із недоглянутими нігтями. Тому можна зробити японський манікюр, щоб надати нігтям глянсового, але в той же час здорового і натурального вигляду.

Японський манікюр (фото: instagram.com/blyskavka.nails)

Зазначимо, що такий вид манікюру - лише суто салонна процедура, зробити яку в домашніх умовах без спеціальних навичок та матеріалів неможливо. Головна її мета - відновити та оздоровити нігті без штучного зміцнення чи покриття.

Набір для японського манікюру (фото: instagram.com/nastia_beauty_boutique_egypt)

Японський манікюр роблять без агресивних дій, наприклад, обрізки шкіри за допомогою інструментів або фрез. Майстер використовує тільки пилки, виготовлені з телячої шкіри, пасту та пудру на основі бджолиного воску.

Як зробити японський манікюр

1. Спочатку спеціаліст нігтьового сервісу розм'якшує невеликий простір за кутикулою - тобто задній валик нігтя. Якщо є ороговілості, шліфує їх пилками.

2. Потім надає форму нігтям за допомогою пилки, прибирає все зайве кератолітичними засобами та ремуверами.

3. Слідом на кожен ніготь наносять пасту - своєрідний натуральний будівельний матеріал. Вона насичує нігтьову пластину біоактивними мікроелементами, що стимулюють ріст. За допомогою спеціального бафа із замші пасту інтенсивно втирають у нігті.

4. Завершальний етап японського манікюру - полірування, коли майстер втирає у нігтьову пластину пудру на основі бджолиного воску. Складається враження, що нігті щільні, глянсові, начебто скляні.

Такий манікюр найкраще робити наприкінці зими, щоб відновити здоровий вид нігтів, а також у тривалі подорожі. Оскільки бездоганний глянець після процедури тримається дуже довго, а також не потрібно переживати, що покриття пошкодиться чи відстане.

У той же час такий вид манікюру не можна робити постійно - нігтьова пластина витончується від постійного шліфування. Відзначимо, що відразу після японського манікюру гель-лак теж не наносять: він просто не триматиметься поверх пудри на основі бджолиного воску.