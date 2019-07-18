Новая волна похолодания: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Погода в Украине этим летом не радует своей стабильностью и череда жарких дней сменяется внезапным и резким похолоданием. После затяжного холодного периода в Украину возвращается жара, но как оказалось – ненадолго. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Она рассказала, что конце недели будет теплым практически во всех областях страны, местами возможно даже повышение температуры воздуха до +33 градусов. В большинстве регионов ожидается сухая и солнечная погода, дожди с грозами пройдут только в западных и северных областях. Вода в Черном и Азовском морях достигнет на выходных +23 +26 градусов, в Днепре будет прохладнее, +19 +21 градус.

В начале следующей недели теплая и солнечная погода удержится, но со вторника-среды ожидается резкое похолодание.

"Столбики термометров в дневные часы будут достигать +25 +32 градуса. Однако уже со вторник-среды на западе и севере Украины, а также в Харьковской области, снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до +21 +25 градусов. Атмосферные фронты будут перемещаться с запада на восток и затронут запад и север, в зону сырой погоды попадут также и центральные области. А вот юг и восток все же удержатся в сухой воздушной массе. Поэтому для ближайшего отдыха лучше выбирать южную часть Украины", - рассказала синоптик.

Карта погоды

В Киеве на выходных температура воздуха начнет повышаться и достигнет +25 +29 градусов, возможны небольшие грозы. Похолодание в столице начнется со среды.

"Начало следующей недели в Киеве обещает быть теплым, до умеренной жары, +26 +27 градусов. Однако в среду в столице снова посвежеет до +21 +23 градуса. Локальные дожди будут чередоваться с солнцем и сухой погодой", - отметила Наталка Диденко.

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