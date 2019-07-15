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Климатологи рассказали, когда ждать первые заморозки в Украине

Новости » Общество    15.07.2019 - 17:49
Климатологи рассказали, когда ждать первые заморозки в Украине
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки в Украине ожидаются в конце сентября

Первые заморозки в Украине ожидаются в конце сентября. Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Мартазинова, заморозки в конце сентября будут наблюдаться на севере Украины и в Винницкой области. В то же время, похолодание в конце первого месяца осени будет характерно для всей страны.

"В конце сентября будет резкое похолодание, даже заморозки", - сказала она.

По словам Мартазиновой, в октябре ночью будут наблюдаться отрицательные температуры, хотя днем воздух еще будет хорошо прогреваться.

Отметим, ранее Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, заявила, что многолетние наблюдения за климатом в Киеве свидетельствуют о том, что первая половина июля в столице обычно холодная, вторая - теплая. В то же время первая половина августа также будет теплой. При этом резкое похолодание обычно начинается за десять дней до конца месяца.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

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