"Новая почта" решила обезопасить клиентов: в чем суть нововведения

"Новая почта" (фото: РБК-Украина)

Клиенты "Новой почты" смогут безопасней расплачиваться за посылки

"Новая почта" предложила новый способ оплаты в своих отделениях. Теперь клиенты компании смогут воспользоваться услугой бесконтактного автоматического списания денег за посылку.

Украинцы могут привязать свою банковскую карту к мобильному приложению "Новой почты" и выбрать ее в качестве метода оплаты. Это позволит автоматически списывать с карты средства после того, как клиент осмотрит посылку и будет готов ее забрать. Об этом сообщает "Новая почта".

Чтобы воспользоваться новой услугой, после осмотра посылки кассиру необходимо сообщить, что вы выбрали данный способ оплаты.

Это позволит украинцам отказаться от наличных и пластиковых карт. Также нет даже необходимости доставать лишний раз телефон.

Для большей безопасности при оплате товара на сумму более 500 гривен, клиенту будет отправляться СМС-сообщение с кодом, которым нужно подтвердить платеж. Ежедневный лимит суммы оплаты составляет - 29 999 гривен.

Как воспользоваться новой услугой?

Откройте меню мобильного приложения "Банковские карты";

Выберите карту по умолчанию, с которой будут списываться деньги;

В отделении осмотрите посылку;

Назовите кассиру способ оплаты "Автоматическое списание";

Забирайте посылку.

Напомним, "Новая почта" начала принимать электронные документы приложения "Дия" для идентификации и верификации личности при оказании услуг.

Ранее "Новая почта" изменила правила допустимых размеров посылок, которые принимаются в почтовых отделениях.