ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новая почта поменяла правила: эти посылки больше не будут принимать

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 14:20
Новая почта поменяла правила: эти посылки больше не будут принимать
Новая почта поменяла правила (коллаж: РБК-Украина)

Новая почта урезала допустимо возможные размеры для посылок

Новая почта изменила правила допустимых размеров посылок, которые принимаются в почтовых отделениях. Это касается длины грузов, пересылаемых курьером.

Так, отныне максимальная длина груза может достигать 120 сантиметров, а не 150, как было раньше. Об этом информирует пресс-служба почтового перевозчика.

Теперь для того, чтобы отправить груз, длиной, к примеру 125 см, нужно будет искать ближайшее грузовое отделение. Там принимаются грузы длиной до 300 сантиметров и высотой до 170-ти.

Отметим, что отделения Новой почты бывают нескольких типов: грузовые (до 1000 или 1100 кг), почтовые (в основном до 30 кг, но бывают отделения с ограничениями в 15 и 5 кг), а также почтоматы (пункты самообслуживания с фактическим весом до 30 кг).

"Такое распределение оптимизирует логистику, ускорит дальнейшую сортировку отправлений и, как результат, позволит ускорить доставку. И главное - грузы и посылки приедут к адресату целыми и невредимыми. От этого выиграют все - и отправители, и получатели", - пояснили такие перемены на Новой почте.

Напомним, недавно стало известно, как будет работать "Укрпочта" и "Новая почта" на праздники.

Также мы писали, что на Укрпочте появятся новые услуги, связанные с платежными картами.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины УкрпочтаНовая почта
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь