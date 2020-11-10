"Нова пошта" вирішила убезпечити клієнтів: у чому суть нововведення

"Нова пошта" (фото: РБК-Україна)

Клієнти "Нової пошти" зможуть безпечніше розплачуватися за посилки

"Нова пошта" запропонувала новий спосіб оплати у своїх відділеннях. Тепер клієнти компанії зможуть скористатися послугою безконтактного автоматичного списання грошей за посилку.

Українці можуть прив'язати свою банківську карту до мобільного додатку "Нової пошти" і вибрати її як метод оплати. Це дозволить автоматично списувати з карти кошти після того, як клієнт огляне посилку і буде готовий її забрати. Про це повідомляє "Нова пошта".

Щоб скористатися новою послугою, після огляду посилки касиру необхідно повідомити, що ви вибрали цей спосіб оплати.

Це дозволить українцям відмовитися від готівки і пластикових карт. Також нема потреби діставати зайвий раз телефон.

Для більшої безпеки при оплаті товару на суму більш як 500 гривень, клієнту буде надіслано СМС-повідомлення з кодом, яким потрібно підтвердити платіж. Щоденний ліміт суми оплати становить - 29 999 гривень.

Як скористатися новою послугою?

Відкрийте меню мобільного додатку "Банківські картки";

Виберіть картку за замовчуванням, з якої будуть списуватися гроші;

У відділенні огляньте посилку;

Назвіть касиру спосіб оплати "Автоматичне списання";

Забирайте посилку.

Нагадаємо, "Нова пошта" почала приймати електронні документи додатку "Дія" для ідентифікації і верифікації особистості при наданні послуг.

Раніше "Нова пошта" змінила правила допустимих розмірів посилок, які приймаються в поштових відділеннях.