"Новая почта" сделала важное заявление: касается всех!

"Новая почта" подготовила нововведение для украинцев (фото: РБК-Украина)

"Новая почта" сделала важное заявление про получение посылок

"Новая почта" начала принимать электронные документы приложения "Дия" для идентификации и верификации личности при оказании услуг.

Таким образом, говорят в пресс-службе НП, теперь украинцы, которые получают посылки, грузы и денежные переводы в отделении, на просьбу оператора предъявить документы, удостоверяющие личность, могут предоставить вместо бумажных электронные версии паспорта гражданина Украины (ID-карты), загранпаспорта или водительские права с мобильного приложения "Дия" версии 2.0 и выше.

Как это работает

клиент открывает документ, удостоверяющий личность, в приложении на своем смартфоне;

оператор с помощью сканера считывает штрих-код, находящийся непосредственно под документом на смартфоне клиента;

далее направляется запрос в мобильное приложение "Дия", где клиент подтверждает передачу документа почте;

в течение нескольких секунд на компьютере оператора высвечиваются ФИО клиента;

если они совпадают с данными получателя, прописанными в экспресс-накладной, оператор выдает клиенту посылку;

в случае несовпадения оператор попросит предъявить бумажный документ.

Кроме того, с помощью "Дии" можно будет пройти процедуру верификации при осуществлении финансовых операций на сумму от 5000 грн.

Отметим, что недавно НБУ также разрешил украинцам открывать банковский счет с цифровым паспортом.

Напомним, ранее "Новая почта" изменила правила допустимых размеров посылок, которые принимаются в почтовых отделениях.