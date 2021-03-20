Новая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифы

Новая почта изменила стоимость услуг на услуги доставки и упаковки отправлений, и с 20 марта начали действовать более высокие тарифы.
Об этом говорится в сообщении на сайте Новой почты.
В компании повышение цен назвали незначительным, и объяснили, что пошли на этот вынужденный шаг "в связи с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное".
"Главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу", - добавили в компании.
Новая почта изменила тарифы на доставку и упаковку (фото: static.novaposhta.ua)
Также в Новой почте показали видео, как формируется тариф на доставку посылки.
Видео: Как формируется тариф на доставку посылки Новой почты
Ранее мы рассказывали, будут ли работать Новая почта и Укрпочта в период локдауна в Киеве.
Напомним, что мобильные операторы обновят тарифы, и стоимость связи изменится с 1 июля.