Нова пошта підняла ціни на доставку та пакування: які тепер тарифи

Нова пошта змінила вартість послуг на послуги доставки та пакування відправлень, і від 20 березня почали діяти вищі тарифи.
Про це йдеться в повідомленні на сайт Нової пошти.
В компанії підвищення цін назвали незначним, і пояснили, що пішли на цей вимушений крок "у зв'язку зі зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією тощо".
"Головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу", - додали в компанії.
Нова пошта змінила тарифи на доставку та пакування (фото: static.novaposhta.ua)
Також у Новій пошті показали відео, як формується тариф на доставку посилки.
Відео: Як формується тариф на доставку посилки Нової пошти
Раніше ми розповідали, чи будуть працювати Нова пошта чи Укрпошта в період локдауну в Києві.
Нагадаємо, що мобільні оператори оновлять тарифи, і вартість зв'язку зміниться з 1 липня.