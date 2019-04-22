Елена Зеленская: 12 интересных фактов о новой первой леди

Согласно предварительным результатам выборов президента Украины, Владимир Зеленский со значительным отрывом побеждает нынешнего президента Петра Порошенко.

Тем временем многие украинцы уже активно интересуются личной жизнью Владимира Зеленского, которого вскоре должны официально объявить президентом Украины. Также интересуются и тем, что известно о его жене, будущей первой леди Елене Зеленской.

Styler собрал самые интересные факты о супруге Владимира Зеленского.

Девичья фамилия Елены Зеленской - Кияшко. Елена, как и ее супруг, родилась в Кривом Роге в 1978 году. В криворожской школе они с будущим мужем учились в параллельных классах, но при этом во время учебы еще не общались.

Они познакомились уже только после выпуска, когда оба учились на первом курсе. Тогда Владимир учился в Криворожском экономическом институте, а Елена поступила в Криворожский технический университет.

Елена Зеленская (фото: РБК-Украина)

Владимир долго добивался внимания Елены. "У меня никогда не было проблем с девушками. А тут вдруг такой твердый орешек! Мне было интересно завоевывать Лену, а уже после чувства переросли в любовь“, – вспоминал Владимир Зеленский в интервью Obozrevatel.

В брак Елена и Владимир вступили, будучи в отношениях восемь лет. Пара воспитывает двоих детей. Дочь Зеленских Александра – 2004 года рождения, а сын Кирилл – 2013-го. Личную жизнь пара предпочитает не афишировать, поэтому в сети доступно мало фото детей Зеленских.

Елена Зеленская (фото: соцсети)

Елена Зеленская – по образованию архитектор, но никогда не работала по специальности, которую получила после обучения в университете. Довольно скоро она стала помогать мужу с созданием сценариев для студии "Квартал 95". Как и Владимир, Елена Зеленская числится бенефициаром этой компании.

Известно, что супруга Владимира Зеленского также занимается и другим бизнесом. Так, ей принадлежит 25% в ООО "Зелари Фиш" – компании, которая занимается переработкой и консервированием рыбы.

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец – близкая подруга Елены Зеленской. Более того, она является супруге Владимира крестной. Когда семья хотела покрестить дочь Сашу, то нужно было, чтобы ее мама также была крещенной. Для этого выбрали Елену Кравец, о чем та с трепетом рассказала журналистам.

Елена Зеленская (фото: РБК-Украина)

Во многом идеи образа преподавателя Голобородько принадлежат именно супруге Зеленского Елене.

Как признавалась сама Елена, она поначалу категорически не соглашалась с решением мужа идти в политику. Но позже она согласилась с этим, признав, что ее муж в семье – лидер, который и принимает финальные решения.

Елена Зеленская созналась, что советовала мужу как можно меньше говорить с журналистами во время предвыборной гонки. Она это объясняла тем, что у ее мужа пока что недостаточно опыта в политических вопросах.

Елена Зеленская с мужем Владимиром после объявления результатов Национальных экзит-полов 21 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина)

Супруга Владимира Зеленского, согласно декларации о доходах, имеет брендовые аксессуары. К примеру, часы марок Breguet и Piaget, кроме того - ювелирные изделия Graff.​

Будущая первая леди также владеет автомобилем Mercedes-Benz S 500 4Matic и двумя квартирами, а также парковочным местом.

Кроме того, она владеет третью нежилого помещения площадью 337,8 квадратных метров и половиной еще одного нежилого помещения площадью 305,9 квадратных метров.

Елена Зеленская с мужем во время дебатов кандидатов в президенты 19 апреля на НСК "Олимпийский" (фото: РБК-Украина)

В недавнем интервью будущая первая леди призналась, что еще не знает, чем будет заниматься, когда ее муж будет возглавлять страну.

"У нас есть еще немного времени до того, когда надо будет осознать, что ты первая леди или нет. Я пока взяла себе в жизни тайм-аут для того, чтобы пока об этом не думать. Я знаю, что это сложная роль", - сказала она. При этом Елена высказала готовность редактировать заявления и выступления мужа.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о трагедии, которая случилась в их семье.

Также в сети украинцы продолжают благодарить Петра Порошенко за пять лет управления страной. Так, многие из них назвали его лучшим президентом за всю историю Украины.

Владимир Зеленский с женой Еленой (фото: соцсети)