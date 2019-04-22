Олена Зеленська: 12 цікавих фактів про нову першу леді

Згідно з попередніми результатами виборів президента України, Володимир Зеленський зі значним відривом перемагає нинішнього президента Петра Порошенка.

Тим часом багато українців вже активно цікавляться особистим життям Володимира Зеленського, якого незабаром повинні офіційно оголосити президентом України. Також цікавляться й тим, що відомо про його дружину, майбутню першу леді Олену Зеленську.

Styler зібрав найцікавіші факти про дружину Володимира Зеленського.

Дівоче прізвище Олени Зеленської - Кияшко. Олена, як і її чоловік, народилася в Кривому Розі в 1978 році. У криворізькій школі вони з майбутнім чоловіком навчалися в паралельних класах, але при цьому під час навчання ще не спілкувалися.

Вони познайомилися вже тільки після випуску, коли обоє навчалися на першому курсі. Тоді Володимир навчався в Криворізькому економічному інституті, а Олена вступила до Криворізького технічного університету.

Олена Зеленська (фото: РБК-Україна)

Володимир довго домагався уваги Олени. "У мене ніколи не було проблем з дівчатами. А тут раптом такий твердий горішок! Мені було цікаво завойовувати Лену, а вже після почуття переросли в кохання“, – згадував Володимир Зеленський в інтерв'ю Obozrevatel.

У шлюб Олена і Володимир вступили, будучи у відносинах вісім років. Пара виховує двох дітей. Дочка Зеленських Олександра – 2004 року народження, а син Кирило – 2013-го. Особисте життя пара воліє не афішувати, тому в мережі доступно мало фото дітей Зеленських.

Олена Зеленська (фото: соцмережі)

Олена Зеленська – за освітою архітектор, але ніколи не працювала за спеціальністю, яку отримала після навчання в університеті. Досить скоро вона стала допомагати чоловікові зі створенням сценаріїв для студії "Квартал 95". Як і Володимир, Олена Зеленська рахується бенефіціаром цієї компанії.

Відомо, що дружина Володимира Зеленського також займається і іншим бізнесом. Так, їй належить 25% у ТОВ "Зеларі Фіш" – компанії, яка займається переробленням та консервуванням риби.

Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець – близька подруга Олени Зеленської. Більш того, вона доводиться дружині Володимира хресною. Коли сім'я хотіла охрестити доньку Сашу, то треба було, щоб її мама також була хрещеною. Для цього обрали Олену Кравець, про що та з трепетом розповіла журналістам.

Олена Зеленська (фото: РБК-Україна)

Багато в чому ідеї образу викладача Голобородько належать саме дружині Олені Зеленській.

Як зізнавалася сама Олена, вона спочатку категорично не погоджувалася з рішенням чоловіка йти в політику. Але пізніше вона погодилася з цим, визнавши, що її чоловік у родині – лідер, який і приймає фінальні рішення.

Олена Зеленська зізналася, що радила чоловікові як можна менше розмовляти з журналістами під час передвиборної гонки. Вона це пояснювала тим, що у її чоловіка поки що недостатньо досвіду у політичних питаннях.

Олена Зеленська з чоловіком Володимиром після оголошення результатів Національних екзит-полів 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)

Дружина Володимира Зеленського, згідно декларації про доходи, має брендові аксесуари. Наприклад, годинники марок Breguet і Piaget, крім того - ювелірні вироби Graff.

Майбутня перша леді також володіє автомобілем Mercedes-Benz S 500 4Matic і двома квартирами, а також паркувальним місцем.

Крім того, вона володіє третиною нежитлового приміщення площею 337,8 квадратних метрів і половиною ще одного нежитлового приміщення площею 305,9 квадратних метрів.

Олена Зеленська з чоловіком під час дебатів кандидатів у президенти 19 квітня на НСК "Олімпійський" (фото: РБК-Україна)

У недавньому інтерв'ю майбутня перша леді зізналася, що ще не знає, чим буде займатися, коли її чоловік буде очолювати країну.

"У нас є ще трохи часу до того, коли треба буде усвідомити, що ти перша леді чи ні. Я поки що взяла собі в житті тайм-аут для того, щоб поки про це не думати. Я знаю, що це складна роль", - сказала вона. При цьому Олена висловила готовність редагувати заяви і виступи чоловіка.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла про трагедію, яка сталася в їхній родині.

Також в мережі українці продовжують дякувати Петра Порошенка за п'ять років керування країною. Так, багато з них назвали його кращим президентом за всю історію України.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою (фото: соцмережі)