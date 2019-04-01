Мечтала о браке 8 лет: что известно о жене Зеленского

Владимир Зеленский с женой Еленой (фото: РБК-Украина)

Как познакомились Владимир Зеленский и Елена Кияшко и как развивались их отношения – в материале Styler

Результаты выборов президента Украины, которые прошли 31 марта, уже показали первые результаты: обработано более половины голосов избирателей. Согласно подсчетам, лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Именно они проходят во второй тур президентских выборов.

Тем временем многие интересуются и личной жизнью знаменитого актера Владимира Зеленского. Что известно о его супруге Елене, которая имеет сейчас немало шансов стать первой леди?

Фото: Елена училась в одной школе с Владимиром, однако познакомились они позже (соцсети)

41-летний актер, продюсер и шоумен женился на Елене Кияшко в 2003 году. Она – также родом из Кривого Рога, как и сам Зеленский. Елена – на год младше своего мужа. Интересно, что она училась в одной школе с будущим комиком – в параллельных классах.

Но в школе они не общались, а стали встречаться лишь спустя несколько лет. Это произошло, когда они закончили в школы и уже поступили в разные учебные заведения.

Фото: Елена Зеленская получила степень магистра Криворожского технического университете, однако по специальности не работала (соцсети)

На тот момент Зеленский учился на 1-м курсе Криворожского экономического института, а Елена – в Криворожском техническом университете на строительном факультете. Кстати, она закончила его с отличием и получила степень магистра.

Елена тогда общалась с другим парнем, который хотел с ней встречаться. Владимир, поговорив с соперником, предложил: "Кого выберет Елена, тот и будет с ней". Тот согласился, и Елена выбрала Зеленского. Хотя ему пришлось долго добиваться ее внимания.

Фото: Елена и Владимир Зеленские (сосцети)

"У меня никогда не было проблем с девушками. А тут вдруг такой твердый орешек! Мне было интересно завоевывать Лену, а уже после чувства переросли в любовь“, – вспоминал Владимир Зеленский в интервью Obozrevatel.

Фото: Елена Зеленская (соцсети)

Спустя время, когда у пары уже были отношения, она хотела выйти за него замуж, но Владимир все никак не решался сделать ей предложение. Брака с Зеленским она ждала восемь лет с тех пор, как начались их отношения.

"Лена постоянно спрашивала, когда же мы поженимся. А я был уверен, что если брак, то сразу и дети, с рождением которых спешить не хотелось", - вспоминал актер.

Фото: Зеленский редко показывает фото с детьми, но с женой часто появляется на публике (соцсети)

При этом Елена прекрасно понимала, на что шла: у Владимира – бесконечные гастроли и интенсивная работа, и он часто бывал в разъездах. Но это только укрепило семью, говорила сама пара. Во многих гастролях Елена сопровождала мужа. К слову, она никогда не работала по специальности. Она присоединилась к команде мужа и стала также писать шутки для "Квартала 95", подружившись со всеми участниками компании.

Сегодня супруги воспитывают двоих детей – дочь Сашу 2004 года рождения и сына Кирилла, который родился в 2013 году.

Фото: Дочь Зеленских Саша родилась в 2004 году (соцсети)

Также Елена Зеленская и звезда "Квартала 95" Елена Кравец дружат на протяжении уже многих лет. Впрочем, их объединяет не только дружба.

Елена Кравец также крестила Елену Зеленскую.

Фото: Брака с Зеленским Елена ждала восемь лет с тех пор, как начались их отношения (соцсети)

Елена Кравец в интервью изданию "Сегодня" рассказывала о том, как ей поступило предложение стать крестной для Зеленской.

"Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем", - говорила Елена Кравец.

Фото: Елена Зеленская часто сопровождает мужа во время поездок на концерты в другие города (соцсети)

К слову, незадолго до первого тура выборов в интервью журналистам Елена Зеленская призналась, что сначала была категорически против того, чтобы ее супруг шел в политику, но позже согласилась на это.

Также сейчас заметно, что она всячески поддерживает мужа во время президентской гонки.

Фото: Елена и Владимир Зеленские (соцсети)

Напомним, сообщалось, как сеть обсуждает данные экзит-пола выборов президента Украины.

Также стало известно, что самыми массовыми нарушениями на выборах стали разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.