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Нова катастрофа в Криму шокувала жителів: усі подробиці

STYLERЖиття    07.07.2019 - 12:15
Нова катастрофа в Криму шокувала жителів: усі подробиці
У Криму нова проблема (Колаж РБК-Україна)

Окупований Крим давно втратив статус популярного курорту

Окупований Крим втратив статус популярного курорту після екологічної катастрофи в Армянську, коли через викиди на місцевому хімічному заводі "Кримський титан" довелося частково евакуювати населення. І тепер місцевим мешканцям загрожує нова небезпека, про що повідомляють росЗМІ.

Російська прокуратура в Алушті повідомила, що в річку Ускут, що знаходиться в селі Привітному, скидали хімічні речовини. Стоки, що потрапили в річку, утворилися від переливу води з хімікатами, яка використовувалася для поливу полів сільгосппідприємства.

По відношенню до селянства, які винні в забрудненні водойми, російська прокуратура порушила адміністративну справу "про недотримання вимог до охорони водних об'єктів, якА може спричинити їх забруднення, засмічення і (або) виснаження".

Нова катастрофа в Криму шокувала жителів: усі подробиціВ Криму нова проблема (ілюстративне фото: osce.org)

Нагадаємо, в мережі з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.

Раніше повідомлялося про те, що відбувається з кримськими курортами і чому там небезпечно відпочивати.

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