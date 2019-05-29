В Крыму гибнут курорты: экологи в панике

Крымские пляжи в опасности (GettyImages)

Экологи рассказали, что происходит с крымскими курортами и почему там опасно отдыхать

Экологи оккупированного полуострова Крым в панике, так как в большинстве курортных городов вода может быть заражена нечистотами. Об этом пишет издание "Крым. Реалии".

В 2018 году Роспотребнадзор запретил купаться на 30 пляжах в Крыму из-за плохого качества морской воды. Большинство пляжей в Ялте были закрыты из-за того, что в море сбрасывали канализационные стоки. В этом году пока запретов нет, но Роспотребнадзор не смог назвать, какие пляжи безопасны. Однако в ведомстве предупредили, что воду глотать во время купания не стоит.

Как рассказывают местные активисты-экологи, в 2019 году ситуация стала еще хуже. Они объяснили, что в Ялте есть только два очистительных сооружения и они уже давно не справляются со своими функциями.

"На пляж администрации президента, на Дюльбера и на Русалку текут все сточные воды. Поселок Кореиз до сих пор не канализован, хотя он старше Ялты. У нас есть только два очистных сооружения на Большую Ялту. Первое находится у нефтебазы Ялты, второе – возле Симеиза. Так как они давным-давно устарели и не справляются со своей функцией, после относительной очистки все сбрасывается в море", - рассказал активист из Кореиза Евгений Жуков.

Пляж в Ялте (facebook.com/weimar11)

Он добавил, что в море возле Ялты попадают стоки без очистки из городского туберкулезного диспансера.

"При городской больнице №2 есть туберкулезный стационар. Оттуда стоки без очистки попадают буквально в акваторию Ялты сверху, так и не сделан антисептик. Хотя много-много лет это обещалось. По Кореизу при "вхождении в гавань" проекта сделано не было, а до этого был свежий проект, за который заплатили 2,5 миллиона гривен. Но он не прошел экспертизу по российским нормативам. Выброшенные деньги получилось. Кроме того, гибнет курорт Мисхор: в районе Русалки собирается ил, море пытается самоочиститься. За день где-то 20 сантиметров толщи воды очищается с помощью ультрафиолета. Осадки идут на дно, и стоит только волнению начаться, ил поднимается на поверхность. Купаться неприятно", - отметил Жуков.

Аналогичные ситуации и в других городах оккупированного Крыма. Крымский эколог Маргарита Литвиненко рассказала, что проблема с очищением канализационных стоков – это проблема номер один и в Севастополе.

"Проблема очищения канализационных стоков – это проблема номер один сейчас в Севастополе. Местные власти создали себе проблему, с которой справиться практически невозможно. Но головная боль в виде того, что же все-таки делать с Первомайским полигоном – вернее, свалкой – остается, и проблема нарастает. Туристов в городе на самом деле очень мало", - отметила Литвиненко.

В Крыму канализация стекает прямо в море (YouTube/Крым. Реалии)

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупированный Севастополь постепенно начинает сползать в море.

А также мы рассказывали о том, что Крымский мост может рухнуть в любой момент.