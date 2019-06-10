ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сезон в самом разгаре: в сети появились фото пляжей в Крыму

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 22:03
Сезон в самом разгаре: в сети появились фото пляжей в Крыму
Пляжи в Крыму (Getty Images)

Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов

В сети появились фотографии замусоренных и пустых пляжей на оккупированном Крымском побережье. Крымский блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter сообщила, что местные жители жалуются на то, что на пляжи города Саки не пускают даже с пропиской. Также закрыты входы в санатории.

"Саки. Уже ни в один санаторий не пускают местных даже по прописке. Пляж, еще не развороченный гаванью, по сути один, доступный местным. Грязный невероятно", - сообщила блогер.

 

Пляж в Саках (twitter.com/KrimRt)

Также она показала, в каком плачевном состоянии находятся пляжи возле пансионата "Парус" возле города Саки.

 

Пляж в Саках (twitter.com/KrimRt)

Кроме того, она продемонстрировала, как выглядят пляжи в Заозерном в Евпатории. Одна из отдыхающих из Питера сфотографировалась на фоне букв "Крым наш". Примечательно, что в жаркий день на пляже абсолютно нет людей.

 

Пляж в Евпатории (twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи засомневались, что фотография сделана днем, но отметили, что, наверное, хорошо, что на отдыхающих на них, кроме Уляны из Питера нет.

Сезон в самом разгаре: в сети появились фото пляжей в КрымуСезон в самом разгаре: в сети появились фото пляжей в Крыму

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали, что в сети появились первые фотографии пляжного сезона в Крыму.

На большинстве фотографий туристы практически отсутствуют, а территория выглядит непрезентабельно, а местами даже завалена мусором.

Также мы сообщали о том, что крымские курорты находятся на грани экологической катастрофы, так как вода заражена нечистотами.

Стихия разошлась: оккупированный Крым ушел под воду (видео) Трудные времена настали: в сети показали начало туристического сезона в Крыму
Новости Украины пляжпляжный сезонКрым
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь