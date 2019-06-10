Сезон в самом разгаре: в сети появились фото пляжей в Крыму

Пляжи в Крыму (Getty Images)

Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов

В сети появились фотографии замусоренных и пустых пляжей на оккупированном Крымском побережье. Крымский блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter сообщила, что местные жители жалуются на то, что на пляжи города Саки не пускают даже с пропиской. Также закрыты входы в санатории.

"Саки. Уже ни в один санаторий не пускают местных даже по прописке. Пляж, еще не развороченный гаванью, по сути один, доступный местным. Грязный невероятно", - сообщила блогер.

Пляж в Саках (twitter.com/KrimRt)

Также она показала, в каком плачевном состоянии находятся пляжи возле пансионата "Парус" возле города Саки.

Пляж в Саках (twitter.com/KrimRt)

Кроме того, она продемонстрировала, как выглядят пляжи в Заозерном в Евпатории. Одна из отдыхающих из Питера сфотографировалась на фоне букв "Крым наш". Примечательно, что в жаркий день на пляже абсолютно нет людей.

Пляж в Евпатории (twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи засомневались, что фотография сделана днем, но отметили, что, наверное, хорошо, что на отдыхающих на них, кроме Уляны из Питера нет.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали, что в сети появились первые фотографии пляжного сезона в Крыму.

На большинстве фотографий туристы практически отсутствуют, а территория выглядит непрезентабельно, а местами даже завалена мусором.

Также мы сообщали о том, что крымские курорты находятся на грани экологической катастрофы, так как вода заражена нечистотами.