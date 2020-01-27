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Новая афера в Украине: что делать, если мошенники повесили на вас кредит

Новости » Жизнь   

Мошенники крадут личные данные украинцев и используют их для оформления кредитов

Мошенники в Украине регулярно придумывают различные аферы и ищут любую возможность, чтобы лишить украинцев честно заработанных денег. В последнее время жертвами новой аферы с использованием личных данных украинцев, становится все больше граждан.

Часто жители Украины даже не подозревают, что аферисты использовали их данные и это всплывает только тогда, когда жертвам преступников начинают обрывать телефоны коллекторы или представители банка.

В первую очередь нужно проверить информацию о займе, к примеру, в украинском бюро кредитных историй, пишет "Судебная власть".

"Проверить информацию можно в банке, финансовом учреждении или коллекторской компании, или онлайн в украинском бюро кредитных историй", - отмечают юристы.

Если подтверждается информация о том, что на ваше имя зарегистрирован кредит, но вы его не брали, то нужно идти в полицию и писать заявление о незаконно оформленном кредите – это необходимо для фиксации факта события и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.

Также юристы рекомендуют сделать следующее:

  • Нужно обратиться к кредитору или коллектору. Сообщите в банк или финучреждение о том, что вы лично кредит не оформляли, и приведите аргументы в вашу пользу.
  • Получите от банка заверенные копии договоров о кредитовании. Коллекторы должны предоставить вам договор переуступки вашей задолженности.
  • Обратитесь к юристу-специалисту по банковскому праву или самостоятельно выявите признаки подделки договора.
  • Убедите банк или финансовое учреждение в подделке документа. Это позволит объединить усилия для разоблачения мошенника.
  • Сообщите о подделке в регуляторные организации в сфере банковского сектора. В частности, Национальный банк Украины. Для сферы небанковского микрокредитования — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Регулятор может назначить проверку, требовать от учреждений объяснений.
  • Готовьте иск в суд.
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