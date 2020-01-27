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Нова афера в Україні: що робити, якщо шахраї повісили на вас кредит

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Шахраї крадуть особисті дані українців і використовують їх для оформлення кредитів

Шахраї в Україні регулярно придумують різні афери та шукають будь-яку можливість, щоб позбавити українців чесно зароблених грошей. Останнім часом жертвами нової афери з використанням особистих даних українців, стає все більше громадян.

Часто жителі України навіть не підозрюють, що аферисти використовували їх дані бо це спливає тільки тоді, коли жертвам злочинців починають обривати телефони колектори або представники банку.

У першу чергу потрібно перевірити інформацію про позику, приміром, в українському бюро кредитних історій, пише "Судова влада".

"Перевірити інформацію можна в банку, фінансовій установі або колекторській компанії або онлайн в українському бюро кредитних історій", - зазначають юристи.

Якщо підтверджується інформація про те, що на ваше ім'я зареєстрований кредит, але ви його не брали, то потрібно йти в поліцію та писати заяву про незаконно оформлений кредит – це необхідно для фіксації факту події та внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також юристи рекомендують зробити наступне:

  • Потрібно звернутися до кредитора або колектора. Повідомте банк чи фінустанову про те, що ви особисто кредит не оформляли, і приведіть аргументи на вашу користь.
  • Отримайте від банку засвідчені копії договорів про кредитування. Колектори повинні надати вам договір перевідступу вашої заборгованості.
  • Зверніться до юриста-спеціаліста з банківського права або самостійно виявіть ознаки підробки договору.
  • Переконайте банк або фінансову установу у підробці документа. Це дозволить об'єднати зусилля для викриття шахрая.
  • Повідомте про підробку в регуляторні організації у сфері банківського сектору. Зокрема, Національний банк України. Для сфери небанківського мікрокредитування — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Регулятор може призначити перевірку, вимагати від установ пояснень.
  • Готуйте позов до суду.
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