Раскрыта новая схема мошенничества: звонят из банка

Банковские мошенники (фото: коллаж РБК-Украина)

Мошенники звонят украинцам и представляются сотрудниками банка

Банковские мошенники в Украине обогащаются благодаря доверчивым украинцам, которые верят злоумышленникам. Мошенники представляются сотрудниками банка, чтобы получить информацию, которая позволит им снять деньги с карточки жертвы.

Часто злоумышленники звонят человеку, представляются сотрудником банка, и сообщают о том, что на карту пришли поступления, происходит списание или перерасчет средств. Также злоумышленники могут послать контакт, который предлагается добавить в телефон и Viber.

Скриншот из Telegram

Иногда может быть, что "сотрудники банка" говорят, что ваша карта заблокирована или она перевыпускается, и им нужно узнать СVV-код карты. Стоит помнить, что настоящие работники банка никогда не будут у вас спрашивать номер СVV-кода, который находится на обратной стороне карты.

Мошенники могут также попросить владельца карты перейти на страницу интернет-банкинга и ввести код отказа от операции. Пресс-служба банка ПУМБ предостерегает от перехода по сомнительным ссылкам. Также не стоит никому сообщать данные своих платежных карт и не вводить никаких кодов, логинов и паролей.

Настоящие сотрудники банка, когда звонят клиентам, то не просят сообщать личные данные или коды их карт.