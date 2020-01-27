Новая афера в Украине: что делать, если мошенники повесили на вас кредит

Мошенники в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники крадут личные данные украинцев и используют их для оформления кредитов

Мошенники в Украине регулярно придумывают различные аферы и ищут любую возможность, чтобы лишить украинцев честно заработанных денег. В последнее время жертвами новой аферы с использованием личных данных украинцев, становится все больше граждан.

Часто жители Украины даже не подозревают, что аферисты использовали их данные и это всплывает только тогда, когда жертвам преступников начинают обрывать телефоны коллекторы или представители банка.

В первую очередь нужно проверить информацию о займе, к примеру, в украинском бюро кредитных историй, пишет "Судебная власть".

"Проверить информацию можно в банке, финансовом учреждении или коллекторской компании, или онлайн в украинском бюро кредитных историй", - отмечают юристы.

Если подтверждается информация о том, что на ваше имя зарегистрирован кредит, но вы его не брали, то нужно идти в полицию и писать заявление о незаконно оформленном кредите – это необходимо для фиксации факта события и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.

Также юристы рекомендуют сделать следующее: