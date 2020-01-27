Нова афера в Україні: що робити, якщо шахраї повісили на вас кредит

Шахраї в Україні (Колаж РБК-Україна)

Шахраї крадуть особисті дані українців і використовують їх для оформлення кредитів

Шахраї в Україні регулярно придумують різні афери та шукають будь-яку можливість, щоб позбавити українців чесно зароблених грошей. Останнім часом жертвами нової афери з використанням особистих даних українців, стає все більше громадян.

Часто жителі України навіть не підозрюють, що аферисти використовували їх дані бо це спливає тільки тоді, коли жертвам злочинців починають обривати телефони колектори або представники банку.

У першу чергу потрібно перевірити інформацію про позику, приміром, в українському бюро кредитних історій, пише "Судова влада".

"Перевірити інформацію можна в банку, фінансовій установі або колекторській компанії або онлайн в українському бюро кредитних історій", - зазначають юристи.

Якщо підтверджується інформація про те, що на ваше ім'я зареєстрований кредит, але ви його не брали, то потрібно йти в поліцію та писати заяву про незаконно оформлений кредит – це необхідно для фіксації факту події та внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також юристи рекомендують зробити наступне: