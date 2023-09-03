Нова символіка. Як виглядають знаки трьох окремих родів військ (фото)
У Міністерстві оборони України затвердили нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ. Нові знаки отримали Медичні сили, Сили підтримки та Сили логістики.
Як виглядатимуть знаки цих військ, розповіли у Telegram-каналі Міноборони.
Знак Медичних сил ЗСУ
Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією - саме так тепер виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.
Знак медичних сил (фото: Міноборони)
Знак Сил підтримки ЗСУ
Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змоделювали у вигляді прорізного ромба із зубчастими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями вгору та чотири руки у латунних рукавицях, які з'єднані між собою.
Знак Сил підтримки (фото: Міноборони)
Знак Сил логістики ЗСУ
Оновлений беретний знак Сил логістики має вигляд стилізованого контуру фортеці із чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі рукоятками вниз із лезами, які переходять у пшеничні колоси та жезл Меркурія, розміщене по вертикалі.
Знак Сил логістики (фото: Міноборони)
Нові беретні знаки вже затверджені й дуже скоро з'являться на формах спеціальних пологів військ.
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