Новая символика. Как выглядят знаки трех отдельных родов войск (фото)
В Министерстве обороны Украины утвердили новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск. Новые знаки получили Медицинские силы, Силы поддержки и Силы логистики.
Как будут выглядеть знаки этих войск, рассказали в Telegram-канале Минобороны.
Знак Медицинских сил ВСУ
Круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей - именно так теперь выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил.
Знак Медицинских сил (фото: Минобороны)
Знак Сил поддержки ВСУ
Для Сил поддержки ВСУ беретный знак смоделировали в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латунных рукавицах, которые соединены между собой.
Знак Сил поддержки (фото: Минобороны)
Знак Сил логистики ВСУ
Обновленный беретный знак Сил логистики имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, которые переходят в пшеничные колосья и жезл Меркурия, размещенный по вертикали.
Знак Сил логистики (фото: Минобороны)
Новые беретные знаки уже утверждены и совсем скоро появятся на формах специальных родов войск.
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