Новая символика. Как выглядят знаки трех отдельных родов войск (фото)

В Министерстве обороны Украины утвердили новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск. Новые знаки получили Медицинские силы, Силы поддержки и Силы логистики.

Как будут выглядеть знаки этих войск, рассказали в Telegram-канале Минобороны.

Знак Медицинских сил ВСУ

Круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей - именно так теперь выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил.

Знак Медицинских сил (фото: Минобороны)

Знак Сил поддержки ВСУ

Для Сил поддержки ВСУ беретный знак смоделировали в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латунных рукавицах, которые соединены между собой.

Знак Сил поддержки (фото: Минобороны)

Знак Сил логистики ВСУ

Обновленный беретный знак Сил логистики имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, которые переходят в пшеничные колосья и жезл Меркурия, размещенный по вертикали.

Знак Сил логистики (фото: Минобороны)

Новые беретные знаки уже утверждены и совсем скоро появятся на формах специальных родов войск.