Дивіться, як виглядає нова жіноча військова форма ЗСУ: фото з полігону

У лавах ЗСУ служить 60 000 жінок, які потребують індивідуального підходу в пошитті військової форми. В Україні вже стартував процес пошуку ідеальних розробок. Одну з них навіть протестували на полігоні.

Який вигляд має нова форма та в чому її "плюси" - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як виглядає нова форма

Для учасниць тестування інструктори провели так званий "курс молодого бійця", в який входять тактичні військові прийоми, проходження перешкод, марш-кидок і стрільба. Такі випробування повинні продемонструвати, чи відповідає форма всім вимогам.

На світлинах, зокрема, зображено екземпляр літнього польового костюма, який найближчим часом планують запровадити для жінок-військових.

На полігоні випробували новий зразок форми для жінок-військових (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, для підтримки жіночого здоров'я неабияк важливо подбати про спідню білизну.

Для жінок-військових вона повинна бути зручною в польових умовах і пунктах постійної дислокації, пошитою з якісних матеріалів та ідеально "лягати" по розміру.

Жінки готуються до тестування нової військової форми (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, що раніше жінкам у ЗСУ видавали чоловічу форму, яку доводилося перешивати. Проте зараз в Україні активно розробляють та тестують нові зразки військової форми для жінок.